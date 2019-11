Sardegna | i due dirigenti scelti dal governatore Solinas e i curricula modificati Nuove

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 novembre 2019) Due, cinque. Tutti diversi. È solo una delle incongruenze che emergono scartabellando i cv del neo direttore generale della Regione e del nuovo capo della Protezione civile della. Si tratta rispettivamente di Silvia Curto, avvocata che condivide lo studio con il legale del presidente della Regione Christiane di Antonio Belloi, vigile del fuoco e ingegnere edile, nonché esponente di spicco del Partito sardo d’azione nuorese. Entrambi sono entrati nei ranghi della dirigenza regionale su indicazione diretta delsardoleghista, già indagato per abuso d’ufficio per le nomine a consulenti di due fedelissimi. Ma “iesterni devono aver svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in enti o aziende pubbliche o private. E non sembra questo il caso”, ha spiegato il capogruppo dei Progressisti in Consiglio ...

tore_sanna : A proposito delle due Proposte di Legge n.55 e n. 59 sul governo del territorio presentate in Consiglio regionale [… - vivere_sardegna : Carceri: dopo due anni acqua potabile a Tempio - Peoplefly_air : Come Azienda abbiamo vinto due volte contro Alitalia e Regione Sardegna per la violazione del libero mercato, nel s… -