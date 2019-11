Parma | Inglese out fino a dicembre | Gervinho spera di recuperare per il Bologna

Parma - il punto sugli infortunati : Laurini verso l'ok - per Inglese e Karamoh servirà tempo : La sosta arriva nel momento giusto il Parma. La squadra emiliana arriva allo stop della Serie A forte di risultati importanti, nonostante i tanti infortuni che hanno flagellato la rosa di D’Aversa. La vittoria per 2-0 sulla Roma ha lanciato i ducali all’ottavo posto in classifica a meno 5 punti dalla zona Europa League. Un pieno di entusiasmo che ha definitivamente cancellato lo stop con il Verona e dato seguito alla buona prestazione con ...

Parma - verso la Roma : Bruno Alves non dovrebbe esserci - mancheranno pure Inglese e Karamoh : Parma-Roma di domenica 10 novembre alle ore 18:00 sarà la sfida degli assenti. I tecnici D’Aversa e Fonseca in tutto devono rinunciare a 10 pedine e le formazioni sembrano abbastanza obbligate. I padroni di casa tornano in campo per provare a mettere fine alla striscia negativa che li vede senza vittorie da tre giornate. I pari contro Fiorentina e Inter sono risultati di valore ma è stata la caduta di Verona a rovinare il periodo gialloblu. ...

Formazioni ufficiali Spal-Parma : fuori Inglese - gioca Floccari : Formazioni ufficiali Spal-Parma – Manca pochissimo al calcio d’inizio di Spal-Parma, gara delle 15 di questo sabato. Le due squadre arrivano con umori diversi a questo appuntamento. La Spal è reduce da tre sconfitte consecutive, rimediate contro Sassuolo, Lecce e Juventus. Il Parma ha vinto le ultime due gare contro Sassuolo e Torino. Sono ufficiali le Formazioni scelte da Leonardo Semplici e Roberto D’Aversa. Formazioni ...

Probabili formazioni Spal-Parma : sorpresa Paloschi - dubbio Cornelius-Inglese : Probabili formazioni Spal-Parma – Sarà Spal-Parma ad aprire il settimo turno di Serie A, dopo che Brescia-Sassuolo è stata posticipata per la morte del presidente neroverde Giorgio Squinzi. Le due squadre arrivano da momenti molto diversi. Ferraresi reduci da tre sconfitte, mentre gli emiliani hanno vinto le ultime due. La panchina di Semplici traballa e in caso di risultato negativo potrebbe saltare. Difesa confermata, centrocampo ...

Inglese piega il Torino nel finale - il Parma vince 3-2 : Termina 3-2 la sfida tra Parma e Torino nel posticipo della sesta giornata di Serie A andato in scena al Tardini con la rete decisiva di Inglese

VIDEO Parma-Torino 3-2 - Highlights - gol e sintesi : Inglese fa esplodere il Tardini nel finale : La sesta giornata di Serie A si è chiusa con un pirotecnico posticipo del lunedì sera. Al Tardini il Parma supera per 3-2 il Torino in un mach ricco di emozioni e colpi di scena. Subito in vantaggio gli emiliani con Kulusevski, poi la rimonta granata firmata Ansaldi e Belotti. In mezzo c’è anche il rigore sbagliato da Gervinho, ma sul finire del primo tempo pareggia Cornelius. Nel finale poi Roberto Inglese torna al gol e regala tre punti ...

Parma-Sassuolo 1-0 - le pagelle di CalcioWeb : Inglese non supera l’esame [FOTO] : Parma-Sassuolo, le pagelle di CalcioWeb – E’ andato in archivio un match molto importante valido per la 5^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Parma e Sassuolo in uno scontro per la salvezza. Partita incredibile per il Parma con Gervinho che si è visto annullare due gol, bruttissima la partita di Inglese che ha sbagliato un calcio di rigore decisivo. Per la squadra di De Zerbi partita prevalentemente ...