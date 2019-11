Gli USA confermano la proroga della sospensione sul ban a Huawei | ma solo per due

Ex Ilva - il sondaggio di Ipsos : “Per quasi la metà deGli italiani lo scudo penale è una scusa usata da ArcelorMittal per andare via” : Il 45% dell’opinione pubblica è convinto che ArcelorMittal usi l’abolizione dello scudo penale come un pretesto per rinunciare a un investimento che non ritiene più redditizio. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera sulla crisi dell’Ilva di Taranto, sull’orlo della chiusura stando al cronoprogramma impostato dalla multinazionale dell’acciaio e comunicato ai ministeri ...

Dazi - Coldiretti : “In 1 mese -20% di Made in Italy sulle tavole deGli Usa” : A un mese dall’avvio dei Dazi Usa sui prodotti europei sono calate del 20% le vendite dei prodotti agroalimentari Made in Italy negli Stati Uniti direttamente interessati. E’ quanto stima la Coldiretti nel tracciare un bilancio degli effetti delle misure scattate il 18 ottobre scorso contro una lista di beni europei che hanno colpito molte delle più note specialità tricolori, dal Parmigiano Reggiano al Grana Padano, dall’Asiago al Gorgonzola ...

Usare i dati deGli smartphone per prevedere le epidemie nelle città : Il modo migliore per monitorare l'andamento dei virus, e programmare gli interventi, è studiando i dati chhe vengono dai telefoni. Lo ha dimostrato uno studio dell'Efpl di Losanna e del Mit

Gli atleti inglesi fanno causa all’Associazione Olimpica per avere “libertà di sponsor” : Adam Gemili in testa, e dietro in scia una ventina di atleti britannici di alto livello. Tutti contro la BOA, la British Olympic Association. Gli atleti hanno avviato un’azione legale per costringere l’associazione a cambiare le regole di sponsorizzazione ritenute “ingiuste e illegali” dalle stelle del Team GB. E’ una sfida legale storica, non ci sono precedenti. Ed è la conseguenza del rifiuto da parte della BOA di ...

Caso Cucchi - Di Maio contro Salvini : “Si deve scusare con la famiGlia” : Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, torna sulla sentenza sul Caso Cucchi e critica il leader della Lega, Matteo Salvini, che non ha voluto scusarsi con la famiglia di Stefano e con la sorella Ilaria: "Salvini, non puoi dire che la sentenza su Cucchi dimostra che la droga fa male. Cosa significa? Che se uno sbaglia nella vita deve essere pestato a morte? Credo che sarebbe meglio porgere le scuse".Continua a leggere

Giulia CavaGlià e Francesco Sole - bufera sull’ex tronista di Uomini e Donne e il fidanzato. L’accusa è pesantissima : La storia d’amore tra lo scrittore Francesco Sole e Giulia Cavaglià prosegue nel migliore dei modi. Il rapporto tra i due si sta consolidando sempre più. A dare la benedizione è stata anche una persona speciale: l’autrice di ‘Uomini e Donne’ Raffaella Mennoia: “Francesco, ti volevo ringraziare per il libro che mi è appena arrivato. Sai che leggo con molto interesse tutto quello che scrivi, e so che ti sei anche fidanzato con una mia conoscenza, ...

Una frana a VentimiGlia ha causato l'isolamento di 150 persone : Questa notte verso le 3, durante l'allerta meteo, una frana ha investito via Bandette a Ventimiglia, in località San Secondo, interrompendo la viabilità e isolando circa 150 persone. Lo rende noto Regione Liguria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto alla rimozione del materiale franato per creare un passaggio pedonale e non obbligare i residenti a lasciare le proprie abitazioni. "Stiamo monitorando H24 ...

Fassina : Salvini ha perso occasione per tacere - chieda scusa a famiGlia Cucchi : Roma – “Ha ragione, ancora una volta, Ilaria Cucchi: ‘Salvini perde sempre l’occasione per stare zitto’. chieda scusa alla famiglia di Stefano Cucchi. Stefano non e’ stato ucciso dalla droga. È stato un omicidio preterintenzionale, compiuto da chi indossava un’uniforme e rappresentava lo Stato. Uno Stato che, in quanto democratico, attraverso la magistratura ha, seppur molto faticosamente, accertato i ...

Liga - Atletico Madrid-Villareal non si giocherà neGli USA : La Liga spagnola ha ricevuto un altro “no” ai suoi piani di internazionalizzazione. Il tribunale commerciale n. 12 di Madrid ha ha accolto il ricorso della Federazione (Rfef) sullo spostamento a Miami di Villarreal-Atletico Madrid, gara in programma il 6 dicembre prossimo. L’incontro dunque non si disputerà negli Stati Uniti, perché nonostante l’organizzazione delle gare […] L'articolo Liga, Atletico Madrid-Villareal non si giocherà negli ...

Huawei rassicura Gli utenti in vista di una nuova proroga alla sospensione del ban USA : Mentre il governo USA sembra pronto a concedere una ulteriore proroga alla sospensione del ban, Huawei rassicura i propri utenti in merito agli aggiornamenti. L'articolo Huawei rassicura gli utenti in vista di una nuova proroga alla sospensione del ban USA proviene da TuttoAndroid.

YouTube mette al bando Gli ad blocker : fuori dal sito chi li usa : YouTube (Photo by Olly Curtis/Future Publishing via Getty Images) YouTube sta modificando i termini di servizio aggiungendo una particolare regolamentazione riguardante l’uso degli ad blocker sulla sua piattaforma. Dal 10 dicembre 2019 gli utenti che utilizzeranno ad blocker o altri plug-in simili che permettono di non visualizzare le pubblicità sul YouTube, rischieranno l’esclusione permanete dalla piattaforma video di Big G. La causa è ...

Google - Android - Huawei e ZTE nel mirino deGli USA - ora più che mai : Google è oggetto di una investigazione antitrust per presunto comportamento monopolistico mentre Huawei e ZTE se la vedono con la FCC americana L'articolo Google, Android, Huawei e ZTE nel mirino degli USA, ora più che mai proviene da TuttoAndroid.

Il Corrmezz : “Al ritorno daGli USA - De Laurentiis vedrà gli ammutinati del Napoli” : De Laurentiis vedrà gli ammutinati del Napoli. “Adl vedrà i rivoltosi. E sui diritti non molla”. Titola così il Corriere del Mezzogiorno un articolo di Ciro Troise. Che scrive: “il patron ha fatto pervenire dagli Usa messaggi distensivi”. Evidenzia che Ancelotti continua il suo lavoro in favore del dialogo e scrive di De Laurentiis più sereno. Gli ultimi giorni hanno fatto segnare i primi contatti fra i due dopo i silenzi seguiti alla sfida ...