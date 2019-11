Formula 1 – Charles Leclerc | errore e tanta amarezza | “stavo per fare la pole | sono

Fonte : sportfair

(Di sabato 16 novembre 2019)mastica amaro dopo le qualifiche del Gp del Brasile: il pilota Ferrari ha mancato laa causa di undel quale si rammarica fortemente La gara del Brasile si appresta ad essere decisamente in salita per. Il pilota Ferrari partirà dalla 14ª posizione in griglia a causa di 10 posizioni di penalità da scontare dopo il cambio della power unit. Il giovane monegasco avrebbe potuto chiudere qualche posizione più avanti se non avesse fatto unal primo giro della qualifica che gli è costato dei decimi importanti, come ha sottolineato ai microfoni di Sky Sport: “deluso da me stesso. Secondo me, se non avessi fatto quell’nell’ultima curva al primo giro sarebbe stataposition o secondo posto. Ho perso 3 o 4 decimi solo in quella curva,deluso ma imparerò. Alla fine cambia poco a causa della penalità, ma ...

SkySportF1 : ?? Obiettivo rimonta ?? Il bilancio del venerdì di @Charles_Leclerc ? - SkySportF1 : ?? E' ancora @Max33Verstappen nel Q2 ?? ma che giro di @Charles_Leclerc ? - SkySportF1 : ? #UltimOra #F1 ? @Charles_Leclerc penalizzato di 10 posizioni in griglia per il Brasile #BrazilianGP ???? #SkyMotori… -