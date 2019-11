Football | sei colpi di pistola durante un match giovanile | il VIDEO della sparatoria è

Fonte : sportfair

(Di sabato 16 novembre 2019) E’ successoiltra Camden Panthers e Pleasantville Greyhounds, quando un uomo ha aperto il fuoco e ferito due persone Attimi di paura e terroreundinel New Jersey, quando un uomo ha aperto il fuoco sparando seisulla folla. Due i feriti, tra cui un ragazzo trasportato immediatamente presso l’ospedale pediatrico di Philadelphia e un uomo più adulto, portato al Centro medico regionale AtlanticCare nella vicina Atlantic City. E’ successo nel bel mezzosfida tra Camden Panthers e Pleasantville Greyhounds, una persona tra il pubblico ha improvvisamente estratto una, sparando ben seiche hanno immediatamente scatenato il panico sulle tribune e in campo, spingendo tifosi e giocatori a mettersi al riparo. Igirati al momento dell’agguato fanno davvero impressione, dal momento che si ...

