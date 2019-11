Ex Ilva | Salvini | ‘governo non si rivolga ad avvocati ma risolva problema’

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 16 novembre 2019) Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Se un governo di un Paese come l’Italia pensa di risolvere i problemi delle imprese per vie legali, andando in giro per i tribunali di mezza Italia, abbiamo persone pericolose ed incapaci al governo. Lo hanno capito i tarantini, i sindacati, gli imprenditori, i camionisti, gli operai”. Lo ha affermato Matteo, durante una diretta Facebook, a proposito della situazione dell’ex.“Riconoscete l’errore fatto, tornate indietro, non si faccia battaglia politica sulla pelle di queste decine di migliaia di lavoratori -ha aggiunto il leader leghista- in modo tale da riportare l’impresa al tavolo. Se invece qualcuno pensa di risolverla per… C’è un presidente del Consiglio che sarebbe pagato per risolvere i problemi non per dire bellamente non so come uscirne, datemi una mano, ...

NicolaPorro : #Ilva aperta, Ilva chiusa... Ormai vale tutto! Mainstream pazzo per le #Sardine anti-#Salvini di #Bologna. Ok, ma q… - Mov5Stelle : ?? Salvini pietrificato. Dov'era quando si parlava di Ilva? A cavallo e non con gli operai. - AnnalisaChirico : Il governo è paralizzato su Ilva perché sa che la norma sulla tutela legale passerebbe con i voti di Salvini&Renzi,… -