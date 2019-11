Carabiniere sorpreso con la cocaina in auto | arrestato dai colleghi in Puglia

Putiginano - sorpreso dai colleghi con la cocaina in auto : arrestato un Carabiniere : A Putignano, nel barese, un carabinieri è stato trovato con della cocaina in auto durante un controllo di routine ed è stato arrestato. Il militare, in forza a una caserma nella provincia di Taranto, dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale, avendo cercato di eludere il posto di blocco.Continua a leggere