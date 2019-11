Tumore al polmone | riparte la campagna “Illumina Novembre”

Tumore del polmone : nuovo studio evidenzia risultati positivi sulla terapia : Bristol Myers-Squibb ha annunciato che lo studio di fase 3, CheckMate -9LA, su nivolumab e ipilimumab a basso dosaggio somministrati contemporaneamente a due cicli di chemioterapia per il trattamento di prima linea del Tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato ha raggiunto l’endpoint primario di superiore sopravvivenza globale (OS) in un’analisi ad interim pre-specificata. In questo studio, il trattamento di ...

Tumore del polmone : la combinazione nivolumab e ipilimumab migliora la sopravvivenza : Bristol Myers-Squibb ha annunciato i risultati della Parte 1 dello studio CheckMate -227 di fase 3 che ha valutato nivolumab più ipilimumab a basso dosaggio in prima linea nei pazienti con Tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) avanzato. La combinazione di nivolumab più ipilimumab a basso dosaggio ha raggiunto l’endpoint co-primario indipendente di sopravvivenza globale, dimostrando un beneficio superiore alla chemioterapia in ...

Tumore del polmone : 7 geni rivelano i danni da fumo : I ricercatori dell’Unità di Epidemiologia Genetica e Farmacogenomica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano hanno individuato alcuni geni, 7 per la precisione, la cui espressione genica è influenzata dal fumo. Lo studio è stato sostenuto da Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro e i risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Scientific Reports. Per espressione genica si intende l’insieme dei processi che ...

Tumore del polmone : la chemioterapia a basse dosi controlla la malattia : A parità di efficacia, garantisce ai pazienti colpiti da Tumore del polmone una migliore qualità di vita grazie a un’ottima tollerabilità. È la chemioterapia metronomica, una strategia che prevede somministrazioni di farmaci orali a basso dosaggio, giornaliere o a cadenza settimanale, senza intervalli. Al congresso della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO, European Society for Medical Oncology) in corso a Barcellona, questo approccio ha ...

Tumore del polmone : Osimertinib dimostra una sopravvivenza media superiore a 3 anni : AstraZeneca ha presentato, nell’ambito della sessione presidenziale del Congresso europeo di oncologia (ESMO), i risultati di sopravvivenza (Overall Survival) dello studio di Fase III FLAURA che ha valutato Osimertinib come trattamento di prima linea nei pazienti con Tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazioni del recettore del fattore di crescita epidermico (EGFR). In particolare Osimertinib ...

Tumore al Polmone : alla Federico II un polo d’eccellenza che attrae pazienti da tutto il mezzogiorno : Viaggi della speranza, uomini e donne che danno vita ad una migrazione sanitaria silenziosa. Solo pochi immaginerebbero che la destinazione finale di questi viaggi non è verso le regioni a Nord del Paese, bensì la Campania. Succede per una malattia in costante aumento quale il Tumore del Polmone: il 65% dell’attività svolta alla Federico II dal Dipartimento di Sanità Pubblica (diretto dal professor Giancarlo Troncone) in fatto di diagnosi, ...