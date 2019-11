Shock! | il piano di Renzi per rilanciare l' economia

Fonte : agi

(Di venerdì 15 novembre 2019) Ha scelto ancora una volta Torino, Matteo, per annunciare una sua iniziativa. "A Torino - ha detto l' ex premier salendo sul palco sulle note di una canzone dei Queen - nasce tutto e chi vuole fare una cosa nuova parte da qui". Questa volta l'annuncio riguarda il" di Italia viva perl'. "Non è una contromanovra" ribadisce il leader dal palco della Casa Teatro della città sabauda presentando ile non è neanche un avvertimento al governo che, dice l' ex premier, "deve abbassare le tasse e sbloccare i cantieri". In platea è presente lo stato maggiore di Italia viva, da Maria Elena Boschi a Ettore Rosato, ai "torinesi " Silvia Fregolent, Mauro Marino ed il leader dei Moderati Giacomo Portas. La ricetta deldi Italia viva è chiara: "oggi lanciamo un programma di 120 miliardi di sblocco delle infrastrutture - spiega- ...

FrancescoBonif1 : Con la legge di bilancio abbiamo impedito l’aumento dell’IVA, ma non è sufficiente. L’Italia ha bisogno di un grand… - matteorenzi : La Legge di Bilancio ha evitato l'aumento dell'Iva ma questo non è sufficiente: serve un piano #shock per l’economi… - matteorenzi : Uno #shock di 120 mld in 3 anni su dissesto idrogeologico, edilizia scolastica, energia, treni, strade, porti, aero… -