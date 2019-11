Raymond Poulidor e l' arte di saper perdere in bellezza

Raymond Poulidor è morto/ Addio al campione di ciclismo : l'omaggio di Eddy Merckx : Raymond Poulidor morto, la leggenda del ciclismo si è spenta all'età di 83 anni: era stato ricoverato in ospedale ad inizio ottobre.

Addio a Raymond Poulidor - considerato l'eterno secondo : il ricordo di Eddy Merckx : È morto all'età di 83 anni, il campione di ciclismo Raymond Poulidor. È stato un grande scalatore ed era noto come "l'eterno secondo", non avendo mai vinto il Tour de France e non avendo neppure mai indossato la maglia gialla nonostante avesse corso la Grande Boucle dal 1962 al 1976. Resta, tuttavia

Ciclismo – Morte Raymond Poulidor - il commosso ricordo di Eddy Merckx : “se ne va un grande amico” : Raymond Poulidor è morto nella notte: il suo grande amico e rivale Eddy Merckx lo ricorda con un pensiero commovente Il mondo del Ciclismo piange la scomparsa di Raymond Poulidor, ex stella delle due ruote francesi, passato a miglior vita all’età di 83 anni. Eddy Merckx, suo grande amico, lo ha ricodato con delle dichiarazioni commoventi all’AFP: “è una grande tristezza. Durante la mia carriera eravamo avversari, ma ho ...

Ciclismo : è morto Raymond Poulidor - storico campione francese e nonno di Van der Poel : Il mondo del Ciclismo piange la morte di Raymond Poulidor. Lo storico campione francese si è spento all’età di 83 anni presso l’ospedale di Saint-Léonard-de-Noblat, dove era ricoverato da un mese circa. Poulidor è stato uno dei più grandi campioni del Ciclismo francese e mondiale. Epiche le sue battaglie prima con Jacques Anquetil e poi con Eddy Merckx. Purtroppo non è mai riuscito a coronare il suo sogno di vestire una volta la ...

