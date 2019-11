Meteo Italia | forte maltempo e intense nevicate | tempesta di fulmini in Liguria | blackout

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Torino, impegnati in tutta la provincia a rimuovere alberi pericolanti a causa della nevicata. Al Colle del Lys, in particolare, piante e arbusti sono caduti sulla strada, bloccando il passaggio dei mezzi spazzaneve. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche nel cuneese dove a causa della neve si registrano anche disagi alla circolazione e distacchi di cavi elettrici: la provincia si è risvegliata imbiancata, con 40 centimetri di neve al suolo registrati a Feisoglio, 25 a Priero e 5 centimetri a Cuneo e Boves. In Piemonte si segnalano in queste ore linee ferroviarie sospese, black-out nell’erogazione dell’elettricità per la caduta di alberi sui fili, difficoltà sulle strade. Le piante, ancora coperte di foglie, vengono schiantate dal peso della neve. La ferrovia ‘Vigezzina’ e’ ferma nella trattana, ...

