LIVE F1 | GP Brasile 2019 in DIRETTA | iniziano le FP2 | Leclerc e Vettel chiamati a

18.45: Condizioni molto difficile nel primo turno, si spera che il meteo sia clemente per le FP2. Highlights from a wet and unpredictable opening session in Sao Paulo 18.23: Alexander Albon ha chiuso le FP1 al comando della classifica grazie ad un ottimo 1'16?142 ottenuto con gomme intermedie nel momento migliore del turno per quanto riguarda le condizioni della pista 18.21: Prima sessione di prove libere non molto significativa a causa di un asfalto bagnato in costante miglioramento che non ha consentito però ai piloti di fare il tempo con gomme slick ...

Le critiche al motore Ferrari – Le parole di Sebastian Vettel – Le dichiarazioni di Leclerc – Le parole di Bottas Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile 2019 di Formula Uno. Sul circuito di Interlagos a San ...

16.30 Si chiude qui la sessione, Bottas resta davanti a tutti e Hamilton e Verstappen chudono queste FP1 senza tempo. 16.28 Albon in barriera!! BANDIERA ROSSA E SESSIONE FINITA! Che peccato! 16.27 Hamilton e Bottas optano per la gialla, Ferrari e Red Bull sulla morbida. Sbavatura di Leclerc in curva 1 e subito dietro di lui Verstappen finisce in testacoda, senza conseguenze. Condizioni ...

16.12 Si lancia anche Albon, primo tentativo ufficiale anche per la Red Bull, mentre il compagno Verstappen è ancora tranquillo. 16.10 Venti minuti al termine. Hamilton degnerà il pubblico di un tempo o si è già rassegnato ad aspettare le FP2? 16.07 Cambiata l'ala posteriore sulla SF90 di Leclerc. La versione con un profilo più a cucchiaio, leggermente più scarica, è stata sostitita da ...

15.58 Interessante team radio di Ricciardo che ha comunicato di cominciare a rovinare le sue gomme, sintomo che l'asfalto è sempre meno umido e c'è la possibilità anche di vedere le slick a fine sessione. 15.56 Vettel si prende la prima posizione ora in 1:17.041, volando nel T2 e T3. 15.55 Ancora in pista le Ferrari, il tracciato si sta asciugando sempre di più. 15.53 Gran terzo ...

15.25 Un team radio di Bottas conferma che la situazione dell'asfalto sta migliorando molto velocemente e tra poco si potrebbe vedere qualcuno montare le intermedie. 15.23 Carlos Sainz è il primo a tagliare la linea del traguardo dopo essersi lanciato, 1:23.689 il suo giro. 15.22 Nessuno ha ancora completato un giro ufficiale e quindi restiamo in attesa dei primi tempi. 15.20 Ed è ...

15.00 Semaforo Verde! E' iniziato il weekend di Interlagos. FP1 iniziate. 14.58 La pioggia è prevista per tutta la giornata e quindi dovrebbe incidere pesantemente anche sulle FP2 di questa sera, mentre per domani la situazione è più incerta e, al momento, le qualifiche potrebbero essere sull'asciutto. 14.55 Esattamente un anno fa tutti ricordiamo l'episodio che coinvolse ...

14.49 Per domenica non dovrebbe esserci il rischio di acquazzoni (il condizionale in Brasile è sempre d'obbligo) e quindi per molti team potrebbe non valere la pena rischiare incidenti per accumulare dati probabilmente inutili. 14.47 Il cielo è molto scuro e la pioggia sta scendendo da parecchie ore. L'attività in pista potrebbe anche non essere molta perché le condizioni sono ...

14.35 A questo proposito è molto alta l'attesa per questa nuova specifica sulla SF90 portata da Leclerc. Interlagos dovrebbe essere in ogni caso una pista più adatta alla SF90 rispetto ad Austin e quindi le prospettive per le Rosse sono incoraggianti. 14.33 Resta apertissima la battaglia per la terza posizione nella classifica mondiale tra le due Ferrari e lo stesso Verstappen. Leclerc ...

Il programma del GP Brasile (15 novembre) – La presentazione del GP Brasile – Leclerc con il motore 2020? Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP del Brasile, penultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos, i piloti e i team cercheranno di trovare nel più breve tempo la messa a punto ideale in vista delle qualifiche di domani e ...

23.55 Tutto pronto allo Stadio, serve una grande prestazione azzurra! 23.50 Ingresso in campo delle due squadre, tra poco inni nazionali e fischio d'inizio. 23.45 Mancano solamente 10 minuti all'ingresso in campo delle due squadre. 23.42 Gli azzurrini di Carmine Nunziata partono da sfavoriti, ma non certo da battuti e proveranno in tutti i modi a sovvertire il pronostico per ...

23.50 Ingresso in campo delle due squadre, tra poco inni nazionali e fischio d'inizio. 23.45 Mancano solamente 10 minuti all'ingresso in campo delle due squadre. 23.42 Gli azzurrini di Carmine Nunziata partono da sfavoriti, ma non certo da battuti e proveranno in tutti i modi a sovvertire il pronostico per proseguire il cammino iridato. 23.39 Chi vince andrà in semifinale contro la ...

23.33 Nella partita d'esordio del Mondiale, la Nazionale ha ottenuto una larga vittoria: nel 5-0 contro le Isole Salomone, in luce l'interista Gnonto, autore di una doppietta. 23.30 Vittoria di misura nella seconda giornata: la sfida contro il Messico termina 2-1, con gol decisivo di Udogie al 94′. 23.27 La prima sconfitta per l'Italia arriva nel terzo impegno del ...