Libri | in arrivo ‘Sommelier coach’ di Gennaro Buono

(Di sabato 16 novembre 2019) Roma, 16 nov. (Adnkronos) – Indicazioni e consigli utili per diventare un sommelier di successo. E’ questo l’obiettivo del libro ‘Sommelier coach. Tecniche e Consigli Pratici Per Diventare Un Sommelier Di Successo Attraverso Un Percorso Di Crescita Personale’, edito da Bruno Editore. Il libro, scritto da, è un manuale che parla di un approccio unico al mondo del vino, con l’obiettivo di innalzare la figura professionale del sommelier. Attraverso il libro, l’autore fornisce tutta una serie di indicazioni e consigli utili per diventare un sommelier di alto livello grazie ad un percorso di studio di tipo settoriale, ma anche attraverso la scoperta delle proprie potenzialità nascoste.Uscito oggi, dopo poche ore dal lancio, è diventato il libro più scaricato in Italia, numero 1 bestseller non solo nelle classifiche di categoria ma ...

