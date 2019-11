I quattro giovani che hanno battuto Salvini riempiendo la piazza di sardine : Trentenni, non fanno politica. E hanno coinvolto dodicimila persone, senza disordini né simboli di partito, col solo tam tam di Facebook e unìidea: creatività e bellezza opposta agli urlatori del web e dei comizi

Ciclocross - Europei Silvelle 2019 : i favoriti delle categorie giovanili. Paesi Bassi in pole per tre maglie su quattro - tra gli junior uomini spicca Nys Jr. : quattro le gare delle categorie giovanili che si terranno domenica 10 novembre ai Campionati Europei di Ciclocross. Donne e uomini U23, uomini junior e la new entry donne junior. Quest’ultima è una novità totale, dato che mai prima d’ora c’era stata una rassegna continentale dedicata alle U19. Tuttavia, il nome della favorita, la quale batte bandiera neerlandese, è ben chiaro a tutti: Shirin Van Anrooij. Se vi sembra di averlo ...

Sanremo giovani : quattro appuntamenti pomeridiani per selezionare i nuovi protagonisti : quattro appuntamenti pomeridiani, da sabato 16 novembre a sabato 7 dicembre nella trasmissione Italia Sì condotta da Marco Liorni su Rai1 in cui giocarsi il tutto per tutto per poi approdare alla finalissima di Sanremo giovani del 19 dicembre, in prima serata sempre in diretta su Rai1. Inizia così il percorso a tappe per i 20 semifinalisti dell’edizione 2019 del contest di Rai1: ma solo 10 di loro nella serata del 19 dicembre potranno concorrere ...

Tra le 100 giovani università migliori al mondo - quattro sono italiane : (illustrazione: Getty Images) Nature Index ha appena reso pubblica la sua ultima classifica delle 100 giovani università migliori al mondo. A primeggiare sono gli istituti asiatici (cinesi, indiani e sud-coreani), che non solo sono numerosi ma si aggiudicano la testa della classifica per produttività. E l’Italia? C’è, con quattro dei suoi fiori all’occhiello under 50 anni: la Scuola internazionale superiore di studi avanzati ...

Catania - auto si schianta contro un guard rail : morti quattro giovani - due erano minorenni : quattro giovani, compresi due minorenni, sono morti in un incidente stradale avvenuto all'alba sulla strada statale 121, Paternò-Catania, nello svincolo per Belpasso. Le vittime erano su...

Auto si schianta contro un guard rail : morti quattro giovani - due erano minorenni : quattro giovani, compresi due minorenni, sono morti in un incidente stradale avvenuto all'alba sulla strada statale 121, Paternò-Catania, nello svincolo per Belpasso. Le vittime erano su...

Paternò - auto contro guard rail : morti quattro giovani - due erano minorenni : quattro giovani, compresi due minorenni, sono morti in un incidente stradale avvenuto all'alba sulla strada statale 121, Paternò-Catania, nello svincolo per Belpasso. Le vittime erano su...

Catania - auto contro guard rail dopo una serata in discoteca. Morti quattro giovani : Lo schianto all'alba sulla statale 121, il conducente è ferito, in prognosi riservata. Le vittime hanno 15, 17, 20 e 28 anni

Catania - auto contro guard rail : morti quattro giovani - due erano minorenni : quattro giovani, compresi due minorenni, sono morti in un incidente stradale avvenuto all'alba sulla strada statale 121, Paternò-Catania, nello svincolo per Belpasso. Le vittime erano su...

quattro giovani sono morti in un incidente stradale avvenuto all’alba sulla strada statale 121 - Paternò-Catania : Quattro giovani, compresi due minorenni, sono morti in un incidente stradale avvenuto all’alba sulla strada statale 121, Paternò-Catania, nello svincolo per Belpasso. Le vittime erano su una Seat Leon, guidata da un 40enne rimasto ferito, che, per cause in corso di accertamenti, si è schiantata contro il guard rail della rampa.Sul posto per estrarre i corpi sono intervenuti i vigili del fuoco.

Incidente tra Catania e Paternò - morti quattro giovani : Terribile schianto nella notte sulla statale 121 tra Catania e Paternò, in Sicilia. quattro persone, tutti giovanissimi, sono morte nell’Incidente avvenuto nei pressi di Piano Tavola. L’auto sulla quale viaggiavano si sarebbe schiantata da sola contro uno spartitraffico.

“Massacro!”. quattro giovani morti - due fidanzati in condizioni disperate : è l’inferno : Ancora un dramma sulla strada. Succede in Calabria, dove un terribile incidente è costato la vita a Quattro ragazzi. Erano passati poco più di 20 minuti dalla mezzanotte sulla statale 107 all’altezza di Rende, in provincia di Cosenza, quando si è verificato lo schianto. Altri due giovani risultano gravemente feriti, nella frazione di Saporito. Le vittime sono tutte giovanissime, si tratta di Quattro amici tra i 18 e i 19 anni. Questi i loro ...

Incidente sulla statale 107 - quattro ragazzi morti tra le lamiere e altri due gravi : tutti giovanissimi tra 18 e 19 anni : Un terribile Incidente stradale avvenuto venticinque minuti dopo la mezzanotte ha provocato la morte di quattro ragazzi. altri due giovani risultano gravemente feriti nello schianto di stanotte sulla...