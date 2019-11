Ex Ilva | Boccia | ‘proprietà non si permetta di spegnere fabbrica | commetterebbe reati’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “La proprietà non deve assolutamente permettersi dila. Non ne ha il diritto.più reati. Se vogliono lasciare lahanno il dovere di lasciarla così com’è. Questo è un contratto di affitto. L’hanno trovata accesa e la lasciano accesa. Non spengono i forni. Soprattutto l’altoforno 2. Sarebbe di una gravità inaudita. Il governo è sempre disponibile ad incontrare l’azienda. Ma quello che non consentiamo a Mittal è di essere ricattati”. Così Francesco, Ministro degli Affari regionali, poco fa ai microfoni di Rai Radio1 all’interno di ‘Radio1 In Viva Voce’ condotto da Ilaria Sotis e Claudio De Tommasi.“La dimensione ecologica ed economica devono andare a pari passo”, sottolinea il ministro. “Noi continueremo a produrre acciaio. Se non ...

ilfoglio_it : Le “buffonate” di Boccia e del governatore pugliese, le contraddizioni di Conte e la via d’uscita: “Il primo passo… - Confindustria : Un grande Paese come l'Italia ha bisogno di certezza del diritto e buon senso a partire dalla vicenda dell’#Ilva ch… - Confindustria : #Ilva: in nome di una malintesa sostenibilità ambientale si stanno compromettendo a Taranto la sostenibilità econom… -