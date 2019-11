“È un maschietto!” Dopo l’annuncio della dolce attesa | la conduttrice svela il sesso del

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 15 novembre 2019) Appena due settimane fa aveva rivelato su Instagram di essere inper la prima volta. Il grande annuncio è arrivato con un post simpatico in cui l’ex stellinaDisney famosa per aver prestato la voce a Violetta, cantante e volto di Italia’s Got Talent 29enne si è lasciata immortalare sul divano di casa con il pancione in bella vista: “0% scherzetto, 100%tto”, aveva scritto la futura mamma, cioè Lodovica Comello, riferendosi alla data, il 31 ottobre, ovvero festa di Halloween. Accanto a lei il marito Tomas Goldschmidt, 35 anni, produttore televisivo argentino conosciuto proprio ai tempi del settelenovela sudamericana. La cicogna dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2020, a 5 anni dal matrimonio di Lodovica e Tomas, che si sono sposati in gran segreto a San Daniele in Friuli, paese d’origine di lei, alla presenza di soli amici e parenti. (Continua...

Caterin56765224 : @giada19420709 Allora vedi che sei un grasso grosso maschietto travestito!!! Mi pensi tesoro E chi odia, ama! Vit… - Andromeda01010 : @GiuseppePalombo @jacopocoghe @NotizieProVita Definire 'grumo di cellule' una creatura dotata di un proprio DNA e d… - stopridingmyD : Ho appena visto un vecchio episodio di Oprah dove due genitori hanno perso tre figli piccoli in un incidente d'auto… -