CorSport | Hysaj-Roma | De Laurentiis blocca tutto a causa dell’infortunio di Malcuit

CorSport : Hysaj a Roma forse già a gennaio. Sicuramente a giugno : Il trasferimento di Hysaj alla Roma non è andato in porto in estate, ma potrebbe essere replicato, stavolta con successo, a gennaio. Lo scrive il Corriere dello Sport. La Roma, del resto, ha già l’accordo con il terzino del Napoli sin da quando ha iniziato a trattare Veretout. Il procuratore dei due calciatori è infatti lo stesso, Mario Giuffrida, e da tempo spinge per chiudere la trattativa. Il problema è che De Laurentiis chiede 25 ...

CorSport : Napoli-Genoa - sorpresa Hysaj. Ospina dal primo minuto. Dubbio su Milik : Una partita molto delicata, quella di stasera al San Paolo contro il Genoa. Il Napoli è ancora avvolto dalla tensione e si annunciano anche contestazioni dagli spalti, come già avvenuto in occasione dell’allenamento a porte aperte tenutosi in settimana. Il Corriere dello Sport ipotizza la formazione che schiererà in campo Ancelotti. Non ci sarà Meret, tra i pali, ma Ospina. La linea difensiva prevede Di Lorenzo a destra e Maksimovic e Koulibaly ...

CorSport : Hysaj-Roma - pronto un quinquennale da 2 - 5 milioni l’anno : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ci sarebbe già un accordo tra la Roma e il terzino del Napoli Elseid Hysaj. Che l’albanese voglia lasciare il Napoli non è un mistero. Lo ha più volte dichiarato anche per bocca del suo procuratore. Già in estate il club giallorosso aveva tentato una decisa manovra di avvicinamento che, però, si era conclusa con un nulla di fatto. Ma Hysaj insiste a voler andar via da Napoli, anche perché è ai ...

CorSport : Hysaj dovrebbe lasciare il Napoli a gennaio : Potrebbero essere gli ultimi mesi di permanenza a Napoli per Hysaj. L’albanese ha più volte detto chiaramente che desidera andare via e anche il suo manager lo ha ripetuto: “E’ fisiologico, dopo un po’, cercare nuove motivazioni” Il terzino potrebbe partire a gennaio, scrive il Corriere dello Sport. una decisione che converrebbe a tutti. A lui per rimettersi in gioco e al Napoli per non ritrovarsi con un calciatore che ha ancora solo un anno di ...