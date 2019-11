Ascolti TV | Giovedì 14 novembre 2019 Un Passo dal Cielo chiude con il 22 3% | A

Fonte : davidemaggio

(Di venerdì 15 novembre 2019) Daniele Liotti Su Rai1 Undal5 ha conquistato 4.966.000 spettatori pari al 22.3% di share. Su Canale 5 Adrian Live – Questa è la Storia… ha raccolto davanti al video 3.439.000 spettatori pari al 13.7% di share e Adrian è stato visto da 1.527.000 spettatori (8.7%). Su Rai2 The Avengers ha interessato 995.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 The Transporter ha catturato l’attenzione di 1.515.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 A Raccontare comincia Tu ha raccolto davanti al video 1.923.000 spettatori pari ad uno share dell’8.2%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.205.000 spettatori con il 6.7% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 998.000 spettatori con uno share del 5.4%. Su TV8 Spiderman 2 ha segnato l’1.7% con 382.000 spettatori mentre sul Nove Indovina chi ha catturato l’attenzione di 333.000 spettatori ...

