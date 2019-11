Una soluzione a WeTransfer senza destinatario con il cambio browser

Chiara Ferragni contro gli haters : "Documento o codice fiscale per iscriversi ai social può essere Una buona soluzione" : La possibilità di chiedere un documento o il codice fiscale a chi si iscrive su una piattaforma social per contrastare il fenomeno deli haters “potrebbe essere una delle soluzioni, perché il fatto che sei facilmente raggiungibile ed è facile capire chi tu sia rende le persone molto meno vogliose di cospargere gli altri di odio. Quindi potrebbe essere una buona soluzione”. Lo ha detto Chiara Ferragni, ieri pomeriggio, a Sky ...

Chiara Ferragni : “Contro gli hater? Una soluzione sarebbe fornire i propri dati” : La sua vita e il suo lavoro la rendono una delle donne più attaccate dagli hater e, contro questo fenomeno sociale, Chiara Ferragni si batte da tempo. Da sempre sotto accusa, la imprenditrice digitale ha spiegato ai microfoni di Sky Tg24 quale potrebbe essere una soluzione valida per mettere fine all’odio dilagante sui social. “Se mi fossi abbattuta per i tanti commenti degli hater non avrei fatto nulla – ha detto la Ferragni - . fornire i ...

Ilva - Una settimana e ancora nessUna soluzione. E la prima mediazione di Patuanelli è (quasi) un flop : Il governo calcia il barattolo più in là. Sull’Ilva non si vede una soluzione, il “cantiere Taranto”, la serie di misure collaterali da mettere in campo per far vedere che qualcosa si sta facendo, stenta a decollare e Giuseppe Conte decide di rinviare il Consiglio dei ministri di domani a lunedì. Le quarantott’ore ai limiti della perentorietà poste dal premier ad Arcelor Mittal per tornare al ...

Chiara Ferragni e la lotta agli haters : «L’identità social può essere Una buona soluzione» : Chiara Ferragni è abituata «ai commenti degli haters». Che di solito la fanno «sorridere». Ma «alcuni sono così pieni di odio e stupidità che in qualche modo mi scioccano ancora», ha scritto su Instagram la scorsa estate dopo che l’avevano criticata (non si capisce perché) per essere andata in vacanza senza il figlio Leone. Aggiungendo: «L’amore è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per essere felici. L’amore per noi stessi, poi per e da le ...

Ex Ilva - Di Maio : Governo compatto per trovare Una soluzione : Di Maio:"Sono certo che tutto il Governo, con unita' e compattezza, sapra' lavorare da squadra per trovare una soluzione concreta per l'Ilva.

CorSport : ora De Laurentiis pensa anche a Una soluzione pacifica con i calciatori : La situazione di crisi c’è, è reale, ed anche l’ammutinamento della squadra nei confronti di una decisione presa dal presidente in persona. Quello che c’è da fare adesso è capire che strada percorrere, cosa fare. Ed è quello su cui si sta interrogando in queste ore De Laurentiis, c’è il futuro, un “conflitto” che può restare vivo o si può provare ad ammorbidire, mitigando la “pena” L’affronto ...

Conte ha ammesso di non avere Una soluzione per l'Ilva : Il governo sta studiando tutte le mosse per evitare che cinquemila e più lavoratori restino senza occuopazione, si sta ragionando sul nodo degli esuberi qualora Arcelor Mittal tornasse a sederse al tavolo, ma nel frattempo anche a un 'piano B' che veda Cassa depositi e prestiti in un ruolo di primo piano, con l'ingresso magari di altre cordate. E' comunque sempre stallo sulla vicenda Ilva, con il premier ...

Verso Una cura per l’alzheimer e il declino cognitivo : la soluzione è in vecchio farmaco noto da tempo : E’ un vecchio farmaco quello che ha ridato nuove speranze contro l’invecchiamento. Nel corso di uno studio su animali il principio attivo ‘rapamicina‘ (usata in passato come farmaco antirigetto nei trapianti) è riuscito a ringiovanire il sistema circolatorio, ovvero i vasi sanguigni, migliorando la circolazione sanguigna nel cervello e la memoria. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Aging Cell, ed è stato condotto ...

Ilva - ultimatum di Conte a Arcelor Mittal : 48 ore per trovare Una soluzione : «Qui è l’intero Paese che deve reggere l’urto di questa sfida», precisa Conte chiamando in causa anche l’opposizione

Klopp infuriato per i troppi impegni del Liverpool - ”Se non trovano Una soluzione rinunciamo” : C’è polemica in Inghilterra sollevata dall’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp. La squadra inglese è qualificata per i quarti di finale della Coppa di Lega che si disputerà il 17 dicembre, ma il 18 è prevista anche la semifinale del Mondiale per club in Qatar. Klopp ha parlato chiaro, spiegando che è impensabile che la sua squadra disputi partite ogni due giorni. «La Fifa ci ha detto che la Coppa del Mondo per club sarà in Qatar e ...

Google sospende senza tante cerimonie AutoVoice - ma c’è Una soluzione temporanea : AutoVoice è un potente strumento sviluppato dallo sviluppatore di Tasker che consente di attivare le routine Tasker e IFTTT con la voce, in modo da poter avviare facilmente flussi di lavoro complicati che coinvolgono più dispositivi domestici intelligenti con una semplice frase. Sfortunatamente, sembra esserci qualche malinteso tra Google e lo sviluppatore e AutoVoice non è attualmente disponibile. L'articolo Google sospende senza tante ...

La bocciatura della risoluzione Ue sui porti aperti è Una sconfitta per tutti : Lo sbarco della Diciotti nell’agosto 2018 (foto: Andrea Di Grazia/LaPresse) Se quello che è successo all’Europarlamento è l’antipasto del modo in cui la maggioranza giallorossa dovrà (dovrebbe, meglio dire) rivedere i decreti sicurezza targati Salvini, non c’è da sperare in chissà quali sviluppi positivi. Specialmente ora che i dem sembrano essersi magicamente destati dal mimetismo dei primi due mesi di governo e aver presentato due ...

Domeniche bestiali – La porta è più bassa di 14 centimetri? La soluzione veneta : scavare Una buca e far giocare il portiere in trincea : Che il calcio dilettantistico spesso si trasformi in una vera e propria battaglia è una teoria ampiamente dimostrata nei diversi episodi di questa rubrica: e quando si parla di campo di battaglia come vedremo oggi non si utilizza una figura retorica. Torna anche il Trentino, antica terra di guerrieri e si parla di battaglie per uomini duri, che preferiscono anche una preparazione ad hoc per farsi trovare pronti alle ostilità. E come per tutte le ...

Ocean Viking attende un porto e chiede Una soluzione Ue. Salvini : “Sindaci leghisti pronti a dire no” : Da più di una settimana la nave umanitaria Ocean Viking attende un porto sicuro dove sbarcare 104 migranti salvati al largo delle coste libiche. Sos Mediterranee, l'Ong che insieme a Medici senza frontiere gestisce la nave, ha lanciato un appello su Twitter per chiedere una risoluzione europea. Matteo Salvini protesta: "I sindaci e i governatori della Lega sono pronti a dire no all'arrivo di clandestini".Continua a leggere