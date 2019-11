Scossa di terremoto avvertita in Abruzzo | epicentro nell'aquilano

Terremoto in Centro Italia : Scossa avvertita a Capitignano e Campotosto [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.2 si è verificato a 2 km nordest da Capitignano (L’Aquila) alle 10:55:06, ad una profondità di 15 km. L’evento – avvertito dalla popolazione – è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto in Centro Italia: scossa avvertita a Capitignano e Campotosto [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Una nuova scossa di Terremoto è stata segnalata qualche istante fa in Puglia più precisamente sul Gargano a San Giovanni Rotondo. La scossa, di magnitudo 2.2, è stata segnalata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma a una distanza da San Giovanni Rotondo di soli 10 chilometri. L'evento sismico è avvenuto alle ore 8,31 di oggi 14 novembre 2019.

Una nuova scossa di Terremoto è stata registrata nella giornata di oggi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. La scossa, di magnitudo 3.1, si è verificata in prossimità di Milo paesino i piedi dell'Etna. L'evento sismico è avvenuto alle 14,26 di oggi e l'epicentro è stato localizzato a soli 7 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni che hanno avvertito la scossa sono stati i seguenti: Milo, Sant'Alfio,

Un Terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato a 3 km nordovest da Milo (Catania) alle 14:26:11 ad una profondità di 7 km. L'evento, avvertito dalla popolazione a Giarre, Acireale e in gran parte del versante orientale etneo fino a Catania, è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania).

Un Terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato a 3 km nordovest da Milo (Catania) alle 14:26:11 ad una profondità di 7 km. L'evento, avvertito dalla popolazione, è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania).

Continua a tremare il versante orientale dell'Etna: una nuova scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 13 novembre 2019, precisamente alle 14.26, alle pendici del vulcano

La scossa è stata avvertita fino al confine italiano. L'epicentro è stato localizzato presso il Comune di Montélimar. Ci sarebbero crolli e feriti, ma nessun danno alle centrali nucleari della zona, anche se i reattori 2,3 e 4 dello stabilimento di Cruas-Meysse saranno momentaneamente fermati per dei controlli.

Una nuova scossa di Terremoto è stata segnalata in Sicilia in provincia di Catania. L'evento sismico, di magnitudo 2,0, è avvenuto a pochi chilometri da Caltagirone. Il Terremoto è stato avvertito alle ore 14,17 di oggi a una profondità di chilometri 25 dalla crosta terrestre. La scossa è stata avvertita oltre a Caltagirone anche a Grammichele, Mazzarrone,Niscemi, San Michele di Ganzaria, Licodia Eubea e Mineo.

nuova scossa nella notte sempre nell'Italia centrale questa volta al confine tra Umbria e Marche. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una scossa di Terremoto, di magnitudo 2.3, a nove chilometri da Norcia in provincia di Perugia in Umbria. L'evento sismico è avvenuto all'1,11 di oggi a una profondità di chilometri 10 dalla crosta terrestre.

Una scossa di Terremoto di magnitudo 2,9 si è verificata, la scorsa notte, nell'area della costa calabra sud orientale (Reggio di Calabria), ad una profondità di 32 chilometri. E' quanto segnala l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

Una Scossa di terremoto di debole entità è stata registrata oggi 9 novembre 2019, precisamente alle 13.43, nel Lazio centro-meridionale a est di Roma. Secondo i dati ufficiali diffusi

Alle ore 01:16 della scorsa notte è stata registrata dalla rete sismica nazionale dell'Ingv una scossa di Terremoto di magnitudo 2.3 ad una profondità di 8 km con epicentro nel comune di Vicchio del Mugello (Firenze). Dalle verifiche effettuate dalla Sala Operativa della Città Metropolitana di Firenze l'evento è stato avvertito dalla popolazione. Non sono stati segnalati danni.