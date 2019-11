Londra non nomina il commissario Ue | Bruxelles apre una procedura di infrazione

Londra non intralcerà nomine Ue : 01.48 "Secondo le indicazioni pre-elettorali il Regno Unito non può fare nomine per incarichi internazionali durante questo periodo". E' sostanzialmente questo il messaggio di Londra in risposta alla lettera della presidente eletta Ursula von der Leyen, in cui si chiedeva di indicare il candidato alla commissione Ue. Così fonti britanniche all'Ansa. D'altra parte però -si apprende- Londra non intende intralciare la formazione della nuova ...

La Stampa : la Juve non vuole pagare Mandzukic per non giocare - Paratici va a Londra : Su La Stampa Gianluca Oddenino scrive del possibile futuro di Mario Mandzukic. Nella Juve di lui non c’è quasi più traccia, per capire dove andrà il croato quando riaprirà il mercato, però, basta seguire le tracce di Fabio Paratici. Il ds bianconero è stato infatti avvistato a Londra e tanto è bastato a rinfocolare la pista del Manchester United. Gli inglesi offrono meno di 4 milioni di euro, un po’ poco, tanto che la Juve vorrebbe ...

Le 39 persone trovate morte in un camion vicino a Londra erano vietnamite e non cinesi - come detto inizialmente : La polizia britannica ha detto che tutte le 39 persone trovate morte lo scorso 23 ottobre nel rimorchio di un camion a Grays, a est di Londra, erano vietnamite e non cinesi, come detto inizialmente. La polizia britannica ha lavorato

ATP Finals Londra – Berrettini non è più padrone del proprio destino - l’azzurro si qualifica se… : Dopo la sconfitta incassata al secondo turno nel Masters 1000 di Parigi-Bercy, l’azzurro non è più padrone del proprio destino: tutto dipende da… Monfils Matteo Berrettini continua a sognare la qualificazione alle ATP Finals di Londra, ma il suo destino non dipende più dalla propria racchetta. Dopo l’eliminazione al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy, l’azzurro deve sperare nella sconfitta di Gael ...

Alberto Urso a Londra - novità : “Non svegliatemi”. Giordana : “Fiera di te” : Alberto Urso ricompare a Londra, novità: “Non svegliatemi, mi sembra un sogno”. Giordana Angi: “Torna presto” Alberto Urso rispunta sui social e fa sapere di essere a Londra. Non solo, visto che ha anche informato i suoi fan di avere delle importanti novità da raccontare. Il tenore, vincitore della 18esima edizione di Amici di Maria […] L'articolo Alberto Urso a Londra, novità: “Non svegliatemi”. ...

Tennis - Ranking ATP (21 Ottobre) : Djokovic n.1 ma non per molto… Berrettini sogna Londra - Sinner vicinissimo alla top-100 : Novak Djokovic si conferma n.1 del Ranking ATP, ma il serbo dovrà cedere presto lo scettro. La sconfitta nei quarti di finale a Shanghai è costata molto al giocatore nativo di Belgrado, che il prossimo 4 novembre perderà la vetta della classifica. A beneficiarne sarà lo spagnolo Rafael Nadal, fermo a causa di un problema fisico, che però in questo periodo non ha punti da difendere, al contrario di Nole con ben 2600 punti in scadenza e non ...

Brexit - oggi il voto a Westminster sull’accordo tra Londra e Bruxelles. Presentata mozione sul rinvio. Johnson : “Se passa - non si vota il deal” : Nella guerra all’ultimo voto che si sta consumando all’interno di Westminster, il primo ministro britannico, Boris Johnson, è riuscito a strappare l’appoggio al nuovo accordo sulla Brexit, raggiunto tra Downing Street e i negoziatori di Bruxelles, da parte della corrente degli hard Brexiteers del suo Partito Conservatore, il cosiddetto European Research Group. Ma non basta. A far saltare l’ultima opportunità di deal prima ...

Monca - litigiosa - ferma. L'Ue perde Londra - ma non reagisce : L’Europa sta per perdere un pezzo, la Gran Bretagna. Ma nemmeno il tanto ricercato e finalmente arrivato accordo sulla Brexit, condito da tristezza e senso di sconfitta a Bruxelles perché trattasi pur sempre di una sottrazione all’Unione, nemmeno questo spinge i leader a rimboccarsi le maniche per agire sui tempi top in agenda. Il Consiglio europeo di ottobre si conclude con un nulla di fatto, se si esclude la ratifica ...

Condannato a Londra - lo studente napoletano ?si difende : «Non è stato stupro» : La condanna è per abusi sessuali nei confronti di una 23enne australiana. Sul banco degli imputati, Ferdinando Orlando, 25enne napoletano e Lorenzo Costanzo, 26enne bolognese, descritti,...

«Tafida non deve morire». Londra - il giudice non stacca la spina alla bimba di 5 anni : ok alle cure : Tafida non morirà. La bimba di 5 anni che a causa di una grave emorragia cerebrale è tenuta in vita da una macchina, potrà continuare a curarsi perché ritenuta «non...

Questa dimostrazione di quattro ambientalisti a Londra non è andata benissimo : Il piano era spruzzare vernice rossa sul ministero del Tesoro con il camion dei pompieri, ma non è andato tutto liscio

Banksy ha aperto un negozio d'arte a Londra (ma i clienti non possono entrare) : Un negozio d’arte che in realtà è esso stesso un’opera d’arte. È l’ultima trovata di Banksy. Si chiama “Gross Domestic Product”, che in italiano significa “prodotto interno lordo” ed è il negozio “speciale” che il misterioso artista britannico ha deciso di aprire a Londra, nel quartiere di Croydon, nel sud della città. Il locale, rivela il Guardian, ...

Banksy apre a Londra un negozio (che non è proprio un negozio) : È un negozio ma, in puro stile Banksy, non lo è. Il famoso (e misterioso) artista di street art ha annunciato su Instagram di aver aperto uno shop a Croydon, una città a Sud di Londra. Nel negozio, sormontato dall’insegna Gross Domestic Product (cioè prodotto interno lordo), è esposto tra le altre cose il giubbotto anti-pugnalate decorato con una bandiera del Regno Unito indossato dal rapper Stormzy sul palco del festival di Glastonbury ...

Londra - emergenza per la scomparsa di Denise : sua madre non ha notizie dal 7 agosto : Denise, 21 anni, è scomparsa a Londra il 7 agosto scorso. Fino al 13 agosto avrebbe letto i messaggi WhatsApp sul cellulare senza rispondere, mentre dal giorno 23 agosto, invece, i messaggi non risultano più neanche visualizzati. Sua madre, che vive in provincia di Cuneo, in Piemonte, ha lanciato un appello a chiunque avesse sue notizie.Continua a leggere