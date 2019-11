Letizia di Spagna a Cuba | prima incanta poi scivola con l’abito rosa trasparente

Letizia di Spagna dà spettacolo a Cuba : look mozzafiato e abito misterioso : Letizia di Spagna e suo marito Felipe sono a Cuba per una visita di Stato. E in poche ore la Regina ha dato spettacolo di sé con fantastici look che lasciano senza fiato. Differentemente dal Giappone dove ha esagerato coi fiori, Letizia torna al suo stile e non sbaglia un outfit. A cominciare dalla mise ultra chic e sensuale che ha indossato per la cena di Stato col Presidente Cubano, Miguel Díaz-Canel, e la First Lady. Letizia ha incantato ...

Letizia di Spagna dà spettacolo a Cuba : look mozzafiato e abito misterioso : Letizia di Spagna e suo marito Felipe sono a Cuba per una visita di Stato. E in poche ore la Regina ha dato spettacolo di sé con fantastici look che lasciano senza fiato. Differentemente dal Giappone dove ha esagerato coi fiori, Letizia torna al suo stile e non sbaglia un outfit. A cominciare dalla mise ultra chic e sensuale che ha indossato per la cena di Stato col Presidente Cubano, Miguel Díaz-Canel, e la First Lady. Letizia ha incantato ...

Letizia e Felipe di Spagna per la prima volta in visita a Cuba : Letizia e Felipe di Spagna a CubaLetizia e Felipe di Spagna a CubaLetizia e Felipe di Spagna a CubaLetizia e Felipe di Spagna a CubaLetizia e Felipe di Spagna a CubaLetizia e Felipe di Spagna a CubaLetizia e Felipe di Spagna a CubaLetizia e Felipe di Spagna a CubaDopo Carlo e Camilla, tocca ai reali spagnoli. Felipe di Spagna e Letizia Ortiz sono arrivati a Cuba. I due hanno iniziato la loro storica visita di Stato a L’Avana, si tratta ...

Letizia di Spagna sceglie ancora l’animalier e incanta Cuba : Letizia di Spagna con suo marito Felipe è partita per un viaggio di Stato di 4 giorni a Cuba. La Sovrana è salita sull’aereo indossando una maxi giacca a scacchi di Uterque, abbinata a pantaloni a sigaretta e le sue amate décolletée nere di Prada. Quando però è scesa all’Avana ha sorpreso tutti con uno spettacolare cambio di look. Letizia ha infatti sfoggiato uno dei suoi cavalli di battaglia: l’abito animalier. Questa volta ...

Letizia di Spagna regina in cucina : la dieta da seguire (nessuno escluso) : Moglie di Filippo VI e regina di Spagna, Letizia appare sempre in perfetta forma fisica. Corpo asciutto e pelle luminosa, per lei il tempo sembra proprio non passare mai! Merito solo di madre natura? Assolutamente no. Come ha dimostrato in più occasioni, Letizia è molto attenta al tema dell’alimentazione e il suo interesse verso le differenti proprietà dei cibi l’hanno portata ad essere addirittura nominata ambasciatrice speciale ...

Letizia di Spagna in nero stupisce con le piume e cede il rosso a Leonor : Agenda piena per Letizia di Spagna e specialmente per sua figlia Leonor a Barcellona per la consegna dei premi Princesa de Girona. Dopo il primo appuntamento dove la Sovrana ha sfoggiato un tailleur rosso, firmato Roberto Torretta, è obbligatorio il cambio d’abito per la serata di gala. Per quest’occasione Letizia cede il suo colore preferito, il rosso appunto, alla primogenita e si presenta di nuovo in giacca e pantaloni ma questa ...

Letizia di Spagna sfida Barcellona in rosso ed è un trionfo : Letizia di Spagna e suo marito Felipe si sono recati a Barcellona con le figlie Leonor e Sofia per la consegna dei premi, Princesa de Girona, un evento delicato che coinvolge la Famiglia Reale in una serie di impegni istituzionali. L’appuntamento quest’anno è particolarmente importante, non solo per la delicata situazione politica in Catalogna, ma anche perché è il primo viaggio ufficiale di Leonor, che ha appena compiuto 14 anni, in ...

Regina di stile e sobrietà. La gonna low cost di Letizia di Spagna conquista : Regina di stile, ma anche di sobrietà. Letizia di Spagna torna a stupire con scelte di moda a buon mercato: la sua gonna in Principe di Galles da 103 euro firmata di Massimo Dutti ha stupito i presenti alla terza edizione dell’International Friendship Award.Dopo aver indossato un abito Asos da 96 euro per tre volte nel giro otto mesi, la moglie del sovrano Filippo VI ha sfoggiato il capo “low cost” insieme ad una camicia ...

Letizia di Spagna - la figlia Leonor compie 14 anni e fa tendenza : Letizia di Spagna e Felipe festeggiano i 14 anni della figlia Leonor, Principessa delle Asturie. La ragazza è destinata a diventare Regina ed è già stata messa alla prova con il suo primo discorso ufficiale qualche giorno fa, occasione in cui si è dimostrata più che all’altezza. Per celebrare la primogenita, Letizia ha cancellato gli impegni della giornata, anche se la Principessa e sua sorella Sofia sono impegnate con la scuola. Lo scorso ...

Meghan Markle e Letizia di Spagna : la gonna in pelle che tutte dovremmo avere : Meghan Markle non ha perso lo stile, nonostante lei e Harry stiano vivendo un momento difficile a Corte. Il suo senso del gusto, molto americano a dir la verità, non è venuto meno, anche se è cambiato dopo la maternità. Allergica alle imposizioni del dress code di Palazzo, Lady Markle però ha cercato di adeguarsi a un’eleganza più europea, se non propriamente britannica come è nello stile di Kate Middleton. Così dopo il congedo maternità ...

Letizia di Spagna gioca con le trasparenze in Corea e svela la sua ossessione : Letizia di Spagna e il marito Felipe sono impegnati in un viaggio di Stato nella Repubblica di Corea e il tour diventa l’occasione per la Sovrana di sfoggiare look da favola. Così per la cena di gala col Presidente Coreano Moon Jae-in, e la First Lady Kim Jung-sook, Letizia incanta giocando con le trasparenze. L’ex giornalista indossa un lungo abito color crema con delicati ricami floreali neri e rosa che mostra le spalle grazie al ...

Il look di Letizia di Spagna in Giappone delude : "Sembra una tenda" : Il suo stile è sempre impeccabile, minimal, sobrio ed elegante, tanto da averla trasformata in un’icona di stile. Questa volta, però, l’outfit di Letizia di Spagna è sembrato ai più alquanto esagerato. La regina ha presenziato insieme al marito Felipe all’incoronazione dell’imperatore Naruhito in Giappone: per l’occasione ha sfoggiato un lungo abito floreale in seta verde con grandi fiori ...

Letizia di Spagna in Giappone esagera col look floreale e delude : Letizia di Spagna e il marito Felipe sono presenti alla cerimonia di intronizzazione del nuovo imperatore Giapponese Naruhito. Per l’occasione la Regina spagnola ha sfoggiato un look floreale che non è assolutamente all’altezza del suo stile minimal ed elegante. Letizia ha infatti scelto un lungo abito in seta verde a fantasia con grandi fiori rosa e fucsia, già di per sé molto vistoso e carico, firmato Matilde Cano. In vita un alta ...

Il primo discorso di Leonor di Spagna - l’orgoglio di mamma Letizia Ortiz : Il primo discorso di Leonor di Spagna al Premio Princesa de AsturiasIl primo discorso di Leonor di Spagna al Premio Princesa de AsturiasIl primo discorso di Leonor di Spagna al Premio Princesa de AsturiasIl primo discorso di Leonor di Spagna al Premio Princesa de AsturiasIl primo discorso di Leonor di Spagna al Premio Princesa de AsturiasIl primo discorso di Leonor di Spagna al Premio Princesa de AsturiasIl primo discorso di Leonor di Spagna al ...