La depressione e gli stati d’ansia potrebbero dipendere dal nervo vago infiammato

Gabriella Pession di Oltre la soglia : “Ho sofferto di depressione” : Oltre la soglia anticipazioni: Gabriella Pession parla del suo passato difficile Tosca Navarro, la protagonista della nuova fiction di Canale5 Oltre la soglia, in onda oggi con la prima puntata, è un personaggio molto caro a Gabriella Pession. L’attrice ha ammesso sulle pagine di Vero Tv di aver voluto fortemente questo ruolo e di rispecchiarsi nella protagonista di questa serie tv. Tosca in Oltre la soglia è una neuropsichiatra ...

Il figlio di Bruno Vespa : "Per vent'anni ho sofferto di depressione" : Federico Vespa ne parla senza filtri nel suo libro in uscita 'L'anima del maiale. Il male oscuro della mia generazione'

Federico Vespa - il figlio di Bruno : “Ho sofferto di depressione - ero in una sorta di coma farmacologico” : È il figlio di uno dei giornalisti storici e più famosi della Rai, Bruno Vespa, eppure, nonostante la vita agiata, quella di Federico non è stata affatto facile. Lo speaker di RTL 102.5 (co-conduce con il padre ogni venerdì alle 8 “Non Stop News- Raccontami”) si racconta e si mette a nudo nel suo libro “L’anima del maiale. Il male oscuro della mia generazione“, di cui il quotidiano Il Giornale ha pubblicato alcuni stralci. ...

Il figlio di Bruno Vespa : "Ho sofferto di depressione. Mi sentivo l'agnello nella tana dei lupi" : “Ho passato anni a sentirmi un continuo nodo in gola. Ero l’agnello nella tana dei lupi”. A parlare è Federico Vespa, il figlio maggiore del celebre giornalista e conduttore Bruno, che nel suo libro in uscita “L’anima del Maiale. Il male oscuro della mia generazione” racconta di aver sofferto di una grave forma di depressione per vent’anni. A riportare la storia dell’uomo è Il ...

Cristiano Malgioglio : Sfiorato dalla depressione - ne sono uscito con la musica : “Più invecchio e più divento bello”: così Cristiano Malgioglio replica a chi crede che possa soffrire lo scorrere inesorabile del tempo e, raccontandosi in ogni aspetto, parla anche di quando ha rischiato di soffrire di depressione. Intervistato dal settimanale Chi, il paroliere, che è tornato a cantare perché “ascoltavo canzoni brutte e voci orrende che riuscivano a entrare nelle radio” mentre “uno come me veniva considerato vecchio dai ...

Spray nasale contro la depressione : dagli USA potrebbe arrivare presto anche nelle farmacie europee : Il Comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea del farmaco ha raccomandato l’approvazione di esketamina Spray nasale in associazione a un inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina o a un inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina e della norepinefrina (Snri) per i pazienti adulti affetti da disturbo depressivo maggiore resistente al trattamento. Il parere positivo del Chmp segue l’approvazione della ...

Vitamina D - con l’autunno aumenta la carenza : i consigli del nutrizionista per evitare rischi come la depressione : Secondo l’Efsa (European Food Safety Authority) il fabbisogno di Vitamina D di un adulto è di 4000 unità al giorno. “Dopo il periodo estivo ne siamo tutti un po’ carenti – come spiega Vincenzo Liguori, nutrizionista e biologo, ai microfoni di MeteoWeb – io consiglio di assumerne almeno 2 mila unità tramite integratori da prendere tutti i giorni, preferibilmente dopo i pasti. L’ideale sarebbe assumerli dopo ...

Mel C parla della battaglia contro la depressione : "Faticavo ad alzarmi dal letto" - : Mariangela Garofano L'ex Spice Girl Mel C, oggi 45 anni, si è aperta riguardo alla sua personale battaglia contro la depressione. Oggi la cantante ha accettato la sua condizione, che tiene sotto controllo con qualche stratagemma e uno stile di vita salutare L’ex Spice Girl Mel C si è recentemente aperta riguardo ad una battaglia che combatte da diversi anni. Come riporta l’Express, nell’anno 2000 Sporty Spice cominciò a sentirsi ...