Ferrovia per Avezzano | investito 58enne

Comitato trasporti : sabato protesta in piazza per Ferrovia Roma-Viterbo - stop a disagi : Roma – “Abbiamo ribadito in occasione sia del convegno ‘In-Mobilita” del 5 novembre, organizzato dalle segreterie regionali dei Sindacati Confederali presso la Sala Conferenze della Provincia di Viterbo, sia nell’incontro del Comitato Pendolari Romanord di giovedi’ 7 novembre al Teatro Le Sedie (Labaro), forti preoccupazioni per la situazione assurda venutasi a creare sulla ferrovia Roma-Viterbo, ...

Maltempo : riaperta la linea Ferroviaria Genova-Ovada-Acqui : È stata riaperta questa mattina la linea ferroviaria Genova-Ovada-Acqui Terme. Sono terminate le attività di ripristino dell’infrastruttura dovuti ai movimenti franosi di lunedì scorso a causa del Maltempo che aveva colpito il basso Piemonte e zone confinanti della Liguria nella provincia di Genova. Lo rende noto Trenitalia che in questi giorni aveva svolto il servizio mettendo a disposizione dei bus. L'articolo Maltempo: riaperta la linea ...

Calabria - terremoto di magnitudo 4.4 in mare : nessun danno a cose o persone. Sospesa la circolazione Ferroviaria tra Sapri e Paola : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica alle 6.31 nel Mar Tirreno, al largo della costa calabrese e non lontano da Scalea (cosenza), con epicentro a 11 chilometri di profondità. I Vigili del fuoco, insieme ai carabinieri e alla Polizia di Stato, hanno avviato un’ampia attività di ricognizione in tutta l’area dell’Alto Tirreno per accertare se siano stati provocati danni a cose o ...

Valli Stura e Orba - allagamenti e danni. Linee Ferroviarie per Ovada - Torino e Milano ferme. Treni costretti a tornare indietro : Allerta arancione su Savona e Genova. Ma la situazione è grave nelle aree pià interne della Liguria. Il sindaco di Rossiglione ai cittadini: «Non uscite»

Esondano i rii a Ceriale e Albenga - riaperta la linea Ferroviaria Savona-San Giuseppe : La pioggia torrenziale ha colpito soprattutto la Riviera di ponente: allagamenti ad Alassio e danni a Laigueglia

Roma. Ztl Anello Ferroviario : dal 1° novembre divieto per i diesel Euro 3 : Era stato annunciato nel mese di febbraio dal sindaco Virginia Raggi e formalizzato a maggio con delibera di Giunta. Ora

Bomba a Bolzano : oggi il dissinesco. 4.000 persone evacuate e bloccate A22 - Ss12 e Ferrovia : È iniziata nel Comune di Bolzano la procedura di disinnesco di un ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Era stato ritrovato dieci giorni fa in un cantiere in piazza Verdi. Per precauzione sono state isolate diverse aree. Sospesa l'energia elettrica nella "zona rossa".Continua a leggere

Bolzano - bloccate A22 - statale SS12 e Ferrovia del Brennero domani per disinnesco bomba : domani 20 ottobre saranno temporaneamente bloccate l’autostrada A22, la strada statale SS12 e la ferrovia del Brennero. Tutto pronto a Bolzano per il disinnesco di una bomba della seconda guerra mondiale ritrovata dieci giorni fa in un cantiere di piazza Verdi. Il blocco partirà dalle ore 8.45 fino alla definitiva messa in sicurezza dell’ordigno, prevista non oltre le 11.30. Nel centro storico 4.000 persone, che abitano nella zona rossa, ...

Incidente di Pioltello - indagato l’ex direttore di Agenzia per la sicurezza Ferroviaria : “Non ci fu alcun controllo sulla tratta” : L’indagine della procura di Milano sull’Incidente ferroviario di Pioltello, in cui il 25 gennaio 2018 morirono 3 persone, colpisce l’allora direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, Amedeo Gargiulo. L’accusa nei suoi confronti è di disastro ferroviario colposo e sotto inchiesta risulta anche il suo vice di allora, nonché caposettore. Per i magistrati milanesi, stando a quanto riporta ...

I 180 anni della Ferrovia Napoli-Portici : «Pronti 20 miliardi di investimenti per il Sud» : «Nel 2019 ci apprestiamo a concludere un anno di forte crescita sia in termini di ricavi che di profittabilità». Lo ha detto con orgoglio l'amministratore delegato delle...