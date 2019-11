Emergenza Smog a New Delhi | scuole chiuse e targhe alterne FOTO

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 14 novembre 2019) A seguito dell’aggravarsi della situazione, l’amministrazione di Newha deciso di chiudere leoggi e domani e fare circolare le auto col sistema a: l’inquinamento è tornato a livelli che sfiorano l’, intorno ai 460 AQI di media. La Corte Suprema ha suggerito ai responsabili del governo centrale misure come l’installazione di gigantesche torri anti-, per inumidire l’atmosfera e tenere al suolo le polveri, sull’esempio di quelle realizzate in Cina: gli esperti però sottolineano che si tratterebbe comunque di misure die futuristiche, che non affronterebbero il problema alla radice. L'articoloa NewMeteo Web.

