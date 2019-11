Centocelle | da periferia a quartiere di movida in cui la ‘ndrangheta insidia il clan

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 novembre 2019) “Er pizzo c’è a, ma non è che te lo venimo a dì a te. E manco ai carabinieri. Perché se non paghi te bruciano er locale, ma se denunci te vengono a cerca’. E dopo so’ ca… amari”. Parole che sanno di omertà, ma che nascondono tanta paura, quelle di un ristoratore – che ovviamente vuole restare anonimo – delromano incastrato fra le consolari Casilina e Prenestina, colpito nell’ultimo mese da ben tre attentati incendiari ad altrettanti locali. Il 9 ottobre la pinseria ‘Cento55’ di via delle Palme; il 6 novembre la caffetteria ‘La Pecora Elettrica’ sempre in via delle Palme; il 9 novembre il ‘Baraka Bistrot’ di via dei Ciclamini. Prima ancora, il 25 aprile, il primo rogo alla Pecora Elettrica, quando tutti guardavano all’estrema destra e in pochi avevano capito che, probabilmente, il fatto che la caffetteria-libreria si dichiarasse “antifascista” era solo ...

