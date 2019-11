Bee Simulator disponibile da oggi su PC | PS4 | Xbox One e Nintendo Switch

Fonte : gamerbrain

(Di giovedì 14 novembre 2019) Bigben e Varsav Studio sono liete di annunciare l’uscita di Bee, oraper PC,One, PS4™ e™. Esplora il mondo con gli occhi di un’ape in Bee! In questo gioco educativo per tutta la famiglia, il giocatore impersonerà un’ape impollinatrice in un parco urbano ispirato Central Park. Raccogli polline, combatti le vespe, interagisci con le compagne api e affronta molteplici pericoli. L’intero alveare è in pericolo dato che gli umani hanno deciso di radere al suolo l’albero che lo ospita. Il destino dell’intera colonia è nelle tue piccole mani! Sviluppato in stretta collaborazione con alcuni apicoltori, Beeè un’esperienza divertente ed educativa che vuole diffondere anche un messaggio adatto a tutte le età. ...

IGNitalia : Da Bigben Interactive arriva un'esperienza fuori dal coro, un titolo che punta a sensibilizzare i giocatori su uno… - tech_gamingit : Bee Simulator in diretta alle 14:00 - oOShinobi777Oo : Bee Simulator in diretta alle 14:00 -