Antitrust sanziona Deutsche Bank per 4 mln per campagna ‘Fai +1%’

(Di giovedì 14 novembre 2019) Milano, 14 nov. (Adnkronos) –ha multato per pratiche scorrette – con una sanzione di 4 milioni di euro –per la‘Fai +1%’ che prometteva un premio dell’1% per coloro che avessero portato i loro investimenti in. Lo comunica Altroconsumo che – per bocca di Ivo Tarantino, Responsabile Relazioni Esterne – spiega di essere “molto soddisfatta del provvedimento di oggi. Il ‘fantomatico +1%’ era in realtà un buono elettronico da utilizzare in un circuito convenzionato. Ma non solo, tutta l’operazione nascondeva un complicato meccanismo che nulla aveva a che vedere con la promessa sbandierata in pubblicità”.“Altroconsumo da subito ha ritenuto che si trattasse di pubblicità ingannevole e scorretta e ha segnalato laDB all’. Dopo questo ...

