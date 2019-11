Oroscopo 14 novembre : per l'Acquario ritorna la stabilità nel lavoro : Giro di boa della seconda settimana del mese di novembre. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 14 novembre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale dell'Ariete vivere una giornata positiva visto che nel lavoro non mancheranno le buone notizie. Per il Cancro agitazioni in amore. Ariete: per i nati sotto questo segno zodiacale, con Venere favorevole, sarà una giornata all'insegna delle emozioni, soprattutto per le coppie che ...

Oroscopo del giorno 15 novembre con classifica - ultimi sei segni : Acquario e Pesci 'top' : L'Oroscopo del giorno 15 novembre mette sotto analisi la giornata relativa al prossimo venerdì. In evidenza nell'articolo, come ormai prassi, la nuova classifica stelline quotidiana, nonché le previsioni su amore e lavoro nel frangente impostate sui segni dalla Bilancia, fino al segno dei Pesci. Prima di dare qualche anticipo sui migliori e i peggiori del periodo, è d'obbligo mettere in rilievo un transito astrale abbastanza significativo: ...

Oroscopo 3 dicembre : Acquario e Pesci sottotono : Nella giornata di martedì 3 dicembre soltanto il Leone e lo Scorpione saranno al top per quanto riguarda il lavoro. La maggior parte dei segni avvertirà delle forti perplessità sul fronte affettivo, come la Bilancia e l'Acquario, mentre i Gemelli potrebbero avere qualche problema di salute. Di seguito, le previsioni segno per segno. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: ancora piuttosto tesi, trascorrerete la gioranata tentando in tutti i ...

L'oroscopo del giorno 13 novembre e classifica - predizioni 2^ sestina : Acquario al top : L'oroscopo del giorno 13 novembre 2019 porta in primo piano le previsioni e relativa Astrologia di mercoledì. Ad essere analizzati principalmente nei reparti relativi all'amore e al lavoro saranno, come da titolo, i sei segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. Ansiosi di sapere cosa riserveranno le stelle a metà settimana? Siamo più che certi del fatto che tanti di voi lettori non vedono l'ora di scoprire se il proprio segno di ...

Oroscopo settimana 18-24 novembre : spese per Acquario - scarsa prestazione fisica per Toro : L'Oroscopo dal 18 al 24 novembre spalanca le porte a una settimana colma di interessanti opportunità ed eventi avvincenti. Non ci sarà spazio per la noia poiché tra casa, famiglia, amore e lavoro ci saranno tante cose da fare. Qualcuno sarà alle prese con dei problemi di cuore, altri invece si destreggeranno nell'attività lavorativa e professionale. Possibili movimenti economici in vista, parliamo di piccole entrate e di spese da sostenere. I ...

L'oroscopo dell'amore per i single dall'11 al 17 novembre : Acquario diffidente : L'oroscopo dell'amore per i single settimanale di novembre approfondisce lo studio dei transiti planetari, a caccia di novità sentimentali che scuotono i segni zodiacali da un'eccessiva indecisione e apatia, aprendo gli orizzonti a nuovi incontri fortunati per i sentimenti. Le stelle sono davvero benefiche per il Toro, Cancro, Leone, Bilancia, Scorpione e Sagittario che potranno vivere attimi davvero romantici, incontrando l'amore anche in modo ...

L'oroscopo di lunedì 11 novembre : Leone allegro - Acquario nervoso : Durante la giornata di lunedì 11 novembre, influenzato da una Luna positiva, Toro tirerà le somme di una settimana lavorativa molto faticosa, mentre Gemelli sentirà la necessità di condividere le proprie esperienze con il partner. Infine, Vergine attraverserà una fase di benessere. Nel dettaglio L'oroscopo per la giornata di lunedì 11 novembre 2019. Previsioni lunedì 11 novembre 2019 Ariete: la sfera sentimentale andrà a gonfie vele durante la ...

Previsioni astrologiche 12 novembre : Vergine poliedrico - Acquario invidioso : Martedì 12 novembre, la Luna ed Urano stazioneranno nel segno del Toro mentre Marte sarà sui gradi della Bilancia. Mercurio ed il Sole permarranno nell'orbita dello Scorpione come Giove e Venere che continueranno il loro moto in Sagittario. Plutone e Saturno sosteranno in Capricorno, nel frattempo Nettuno rimarrà stabile in Pesci ed il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro. Previsioni zodiacali favorevoli per Vergine e Leone, meno concilianti ...

L'oroscopo di domenica 10 novembre : Venere in quadratura a Leone - Acquario ottimista : Durante la giornata di domenica 10 novembre, la Luna, in congiunzione al segno dell'Ariete, offrirà degli slanci volti alla sfera sentimentale, lasciando dunque più spazio all'amore di coppia. Il Sole, in quadratura al segno dello Scorpione, influenzerà negativamente i nativi Leone, anche se sarà spalleggiato da altri movimenti astrali positivi. Venere in opposizione al segno del Sagittario, accompagnato dal pianeta Giove, regala forza e ...

Previsioni astrologiche - classifica 10 novembre : Acquario e Cancro sul podio - Pesci 'flop' : Domenica 10 novembre 2019 troviamo la Luna stazionare in Ariete mentre Mercurio ed il Sole saranno nell'orbita dello Scorpione. Marte continuerà il suo transito in Bilancia come Saturno e Plutone che continueranno nell'orbita del Capricorno e Giove nel segno del Sagittario. Urano permarrà in Toro, nel frattempo Nettuno sarà stabile in Pesci ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro. Sul podio 1° posto Acquario: focosi. La domenica in casa Acquario ...