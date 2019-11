Venezia devastata | Conte | «Domani cdm per stato di emergenza | finire il Mose» Danni a

Venezia - Conte : «Domani cdm per lo stato di emergenza». Due morti - città devastata dall'acqua alta. Danni a San Marco : Acqua alta record a Venezia , sommersa ieri dalla marea a 187 centimetri (mai così dal 1966) mentre oggi il livello del mare si è asse stato a quota 144 ed in serata è previsto a...

Acqua alta record a Venezia - due morti. Conte : «Drammatico». San Marco devastata : Acqua alta record a Venezia , sommersa ieri dalla marea a 187 centimetri (mai così dal 1966) mentre oggi il livello del mare si è assestato a quota 144 ed in serata è previsto a...

Acqua alta record a Venezia - Conte : «Drammatico». Scuole chiuse. Due morti - San Marco devastata : Acqua alta record a Venezia , sommersa ieri dalla marea a 187 centimetri (mai così dal 1966) mentre oggi il livello del mare si è assestato a quota 144 ed in serata è previsto a...

Acqua alta record a Venezia - Conte : «Drammatico». Scuole chiuse. Due morti - San Marco devastata. Scuole chiuse domani : Acqua alta record a Venezia , sommersa ieri dalla marea a 187 centimetri (mai così dal 1966) mentre oggi il livello del mare si è assestato a quota 144 ed in serata è previsto a...

Acqua alta record a Venezia - Conte : «Drammatico». Vertice alle 18. Due morti - San Marco devastata : Acqua alta record a Venezia , sommersa ieri dalla marea a 187 centimetri (mai così dal 1966) mentre oggi il livello del mare si è assestato a quota 144 ed in serata è previsto a...

Acqua alta record a Venezia - Conte in arrivo : «Situazione drammatica». Due morti - San Marco devastata : Acqua alta record a Venezia , sommersa ieri dalla marea a 187 centimetri (mai così dal 1966) mentre oggi il livello del mare si è assestato a quota 144 ed in serata è previsto a...

Acqua alta record a Venezia : 2 morti - San Marco devastata. Il sindaco : «In gioco il futuro della città». Conte in arrivo : Acqua alta record a Venezia , sommersa ieri dalla marea a 187 centimetri (mai così dal 1966) mentre oggi il livello del mare si è assestato a quota 144 ed in serata è previsto a...

Acqua alta record a Venezia : 2 morti - San Marco devastata. Il sindaco : «Danni per centinaia di milioni». Conte in arrivo : Acqua alta record a Venezia, sommersa ieri dalla marea a 187 centimetri (mai così dal 1966) mentre oggi il livello del mare si è assestato a quota 144 ed in serata è previsto a...