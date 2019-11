Spilla soldi all' amico invalido facendo l' hacker

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Mariagiulia Porrello La vittima è andata dalla polizia per denunciare un misteriosoche per sbloccargli Facebook chiedeva denaro: ma gli agenti hanno scoperto che l’era proprio l’Altro che. Il marocchino di 21 anni con cui un giovanetotale credeva di aver stretto un rapporto di affetto e fiducia si è rivelato tutt’altro. I fatti sono venuti alla luce ieri quando la vittima, che sopravvive grazie alla sua pensione e quella dell’anziana madre, si è presentato al commissariato di Busto Arsizio (Varese). L’uomo ha spiegato agli agenti che da tempo aveva stretto amicizia con un marocchino al quale tra l’altro aveva fornito aiuto economico per varie migliaia di euro. Recentemente però, alle richieste di denaro da parte del nordafricano, aveva dovuto rispondere, suo malgrado, in senso negativo in quanto si trovava lui stesso in precarie ...

