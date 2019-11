Osservatorio giovani - editori | partnership strategica con Apple

Fonte : ilsole24ore

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Il Presidente della Repubblica ha voluto riconoscere il valore civile e sociale dei progetti di media literacy “Il Quotidiano in Classe” e di economic and financial literacy “Young Factor”

