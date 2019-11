Nel Parco dell’Aspromonte una delle querce più vecchie del mondo

Napoli - maxi blitz Nel Parco Verde di Caivano : sgominata la più grande piazza di spaccio d?Europa : In corso vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale di Napoli che stanno eseguendo numerose ordinanze di custodia cautelare per associazione mafiosa, estorsione e...

Siccità in Zimbabwe : morti almeno 200 elefanti Nel Parco Nazionale di Hwange : almeno 200 elefanti sono morti di fame nel Parco Nazionale di Hwange, il più grande Parco turistico dello Zimbabwe, al confine con il Botswana: “Abbiamo perso molti elefanti a causa della fame, non c’è cibo. Stiamo aspettando disperatamente che arrivi la pioggia“, ha affermato Tinashe Farawo, portavoce della National Parks and Wildlife Management Authority (Zimparks) dello Zimbabwe. “Solo per il Parco di Hwange stiamo ...

L’Aquila. I Solisti Aquilani e Michele CampaNella in concerto all’Auditorium del Parco : I Solisti Aquilani e Michele Campanella in concerto all’Auditorium del Parco per il secondo appuntamento con “Musica per la Città”

Delia. Aree gioco inclusive Nel Parco Robinson : L’amministrazione comunale di Delia (Caltanissetta) ha deciso di valorizzare e riqualificare il Parco Robinson con la realizzazione di Aree gioco

Fiamme Nella notte di Posillipo - brucia appartamento in un parco privato : morto 69enne - ferita la moglie : Incendio nella notte a Posillipo dove un uomo è morto all'interno della propria abitazione. Il rogo è scoppiato intorno a mezzanotte in un appartamento nel parco Miranapoli su via...

Entra con l'auto Nel Parco della Reggia di Caserta e si fa il bagno : Entra in auto nel Parco della Reggia di Caserta, raggiunge la fontana di Adone e Venere e si fa il bagno. Poi pubblica tutto su Instagram. Il protagonista è un 37enne Casertano, Paolo Sforza, che già a luglio scorso era assurto agli onori delle cronache perché, vestito da senatore dell’Antica Roma, si era bagnato alla fontana di Trevi per protestare a favore dei commercianti campani vittime della malavita organizzata. Suscitando, tra gli altri, ...

L’essere vivente più antico d’Europa si trova Nel Parco del Pollino : L’essere vivente più antico d’Europa? Si trova in Calabria: “Italus è un pino loricato, che è l’albero più vecchio d’Europa datato con metodo scientifico. E’ stato scoperto nel 2017 a seguito di una ricerca condotta dal Parco Nazionale del Pollino in collaborazione con l’Università della Tuscia. Italus ha un’età di 1.230 anni, si trova ad una quota di 1.900 metri sul livello del mare, sul versante ...

Formula 1 – Hamilton si toglie un peso - Vettel si arrende e Bottas sorride : le parole dei top-3 Nel Parco chiuso in Messico : Sensazioni leggermente contrastanti nel parco chiuso tra i primi tre classificati del Gran Premio del Messico, piloti Mercedes più felici rispetto a Vettel Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Messico, il pilota della Mercedes taglia per primo il traguardo e si avvicina al sesto titolo mondiale, sfuggito oggi solo per il terzo posto di Bottas, classificatosi dietro Sebastian Vettel. Un risultato esaltante per il britannico, intervenuto ...

MotoGp – Marquez in estasi - Crutchlow felice e Miller… sorpreso : le parole dei top-3 Nel Parco chiuso di Phillip Island : Le sensazioni di Marquez, Crutchlow e Miller al termine della gara, vinta dallo spagnolo con undici secondi di vantaggio sull’inglese Marc Marquez vince anche a Phillip Island, prendendosi il quinto successo consecutivo e l’undicesimo in stagione. Un trionfo arrivato grazie al sorpasso nel finale su Viñales, poi caduto nel tentativo di riprendersi la testa della corsa Alle spalle dello spagnolo dunque si piazzano Cal Crutchlow ...

Torino - il parco del Valentino trasformato Nel market della droga : Federica Grippo I carabinieri di Torino hanno condotto un vasto blitz nel parco del Valentino divenuto negli ultimi tempi un vero e proprio market della droga a cielo aperto: cinque persone sono finite in manette mentre altre due sono state denunciate I carabinieri di Torino hanno effettuato nella giornata di ieri un vasto blitz all'interno del parco cittadino del Valentino, divenuto negli ultimi tempi un vero e proprio market della ...

Trovano siringhe Nel Parco giochi dei bambini. Le maestre : "Basta - dateci l'area" : È un bel parco. I genitori che abitano in quella zona di Pavia, in via Aselli, ci portano i bambini a giocare. Ma lì le maestre della scuola materna il Bruco continuano a trovare delle siringhe abbandonate. E per questo hanno deciso di intervenire: insieme ai residenti hanno chiesto di prendere in gestione il parchetto del quartiere. Come riporta il Corriere, ad accorgersi della presenza delle siringhe è stato un ...

Nel Parco Disney arrestate due principesse - Cenerentola e Biancaneve - ecco cosa hanno fatto : Nel parco Disney di Brisbane in Australia le forze dell’ordine, dopo una indagine durata diversi mesi, hanno arrestato due pattinatrici, dipendenti del parco, che interpretavano in uno spettacolo musicale Cenerentola e Biancaneve. Lo spettacolo si chiamava “Disney On Ice” e le pattinatrici devono esibirsi in costume. Le due ragazze arrestate erano vestite da due principesse, Cenerentola e Biancaneve. Il motivo dell’arresto è ...

MotoGp – Sorrisi e abbracci Nel Parco chiuso : le parole dei top-3 dopo le Qualifiche del Gp del Giappone : Marquez e i due piloti del team SIC Petronas esprimono la propria soddisfazione nel parco chiuso per l’esito delle Qualifiche del Gran Premio del Giappone Mancava solo la pole position in Giappone a Marc Marquez e lo spagnolo si è tolto anche questo sfizio, riportando in pole position la Honda a Motegi dopo un decennio. AFP/LaPresse Ennesimo colpo da maestro dello spagnolo, che precede le due Yamaha del team SIC Petronas, apparse ...