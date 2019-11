M5S Urla e liti alla riunione su Ilva E alla fine i senatori votano il No allo scudo

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Il M5S torna a tremare sul caso. Al Senato, di fronte al ministro Patuanelli, per oltre tre ore i parlamentarino,gano e attaccano l'ipotesi di una parte del governo di ripristinare l'immunità penale per i vertici dell'impianto siderurgico di Taranto.viene ribadita la linea del no all'immunità, ma nei prossimi giorni il muro dei 5 Stelle potrebbe mostrare delle crepe.

