Ilva | Conte | «Governo non rischia» Il Cdm slitta alla settimana prossima Scudo penale

Luigi Di Maio evoca la crisi di governo sull'Ilva : Giuseppe Conte ha i giorni contati? : Il Movimento 5 stelle naviga a vista sull'emergenza Ilva. Anzi: il suo leader, Luigi Di Maio, ha aperto ad un'eventuale crisi di governo, qualora il Parlamento dovesse votare per il ripristino dello scudo penale. È l'indiscrezione sostenuta dal Corriere della Sera, le cui fonti interne rivelano che

Ex Ilva - il governo non ha soluzioni. Conte : "Apriamo un cantiere Taranto" : cantiere Taranto. Con queste due parole il premier Giuseppe Conte ammette che il governo non ha nessuna soluzione in tasca per disinnescare la bomba industriale ed economico-sociale dell'ex Ilva, dopo che ArcelorMittal ha fatto marcia indietro sul contratto finalizzato all’acquisizione della più grossa acciaieria d’Europa che dà lavoro a qualcosa come 15mila persone, tra dipendenti diretti e indotto. ...

EX Ilva - ARCELORMITTAL DEPOSITA ATTO RECESSO/ Conte vs M5s - appello Salvini a Governo : Ex ILVA, ARCELORMITTAL DEPOSITA ATTO per il RECESSO. Scontro tra M5s e Conte, Salvini al Governo: 'Scudo penale o nessuno investirà di noi'.

Mittal avvia l'abbandono di Ilva - caos nel governo. Conte sotto assedio - Di Maio : «No ricatti» : ArcelorMittal deposita in tribunale l'atto di recesso dal contratto di affitto dell'Ilva di Taranto. È la mossa formale, preannunciata dieci giorni fa, con cui l'azienda...

Mittal avvia l'abbandono di Ilva - scontro tra Conte e M5S. Di Maio : «No a ricatti dell'azienda» : ArcelorMittal deposita in tribunale l'atto di recesso dal contratto di affitto dell'Ilva di Taranto. È la mossa formale, preannunciata dieci giorni fa, con cui l'azienda...

Ex Ilva - vertice tra Conte e parlamentari M5s di Taranto : scontro sullo scudo penale. Lezzi al premier : “Non lo voterò mai - puoi scordatelo” : Un faccia a faccia teso con una soluzione che resta lontana, sempre che ArcelorMittal decida di recedere dal proposito di lasciare Taranto e quindi il governo, sul tavolo della trattativa, decida di mettere la reintroduzione dell’immunità penale come segnale distensivo nei confronti della multinazionale, che la invoca ma chiarisce di non ritenerlo fondamentale per restare. Giuseppe Conte incontra i parlamentari tarantini del M5s, insieme ...

Ex Ilva : Romano-Mininno (M5S) - ‘assenti a incontro con Conte - no pregiudiziali’ : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Con riguardo alle ricostruzioni giornalistiche dei media a margine dell’incontro di oggi tra il presidente del Consiglio e alcuni parlamentari pugliesi in ordine al caso dell’ex Ilva, teniamo a precisare che, non essendo stati presenti alla riunione, non siamo a conoscenza dei Contenuti della stessa. Pertanto non possiamo esprimere alcuna pregiudiziale in ordine alle soluzioni prospettate in ...

Barbara Lezzi e Giuseppe Conte - rissa a Palazzo Chigi sull'Ilva : "Scordatelo" - "Come puoi non capire?" : E' guerra nel governo sulla questione dell'Ilva. Questa mattina 12 novembre, la tensione a Palazzo Chigi era alle stelle per lo scontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la senatrice grillina pugliese Barbara Lezzi durante la riunione su ArcelorMittal alla quale hanno partecipato anch

Ilva - rivolta dei 5 stelle pugliesi contro Conte (e Di Maio) : Lo scudo si incrina, arriva quasi fino a spezzarsi, sotto le mazzate dei parlamentari pugliesi. Di buon mattino Giuseppe Conte prova a prendere il toro per le corna. Convoca a Palazzo Chigi gli onorevoli della regione dell’Ilva. Li convoca insieme al capo politico Luigi Di Maio, al ministro competente Stefano Patuanelli, a colui che dovrà gestire la patata bollente in aula, il titolare dei Rapporti con il Parlamento, Stefano ...

Ex Ilva - Conte si appella ai ministri e chiede cantiere Taranto : La vicenda dello stabilimento industriale ex ilva costituisce:solo un aspetto, seppure di assoluto rilievo, di una generale situazione emergenziale

Ex Ilva - il governo non ha soluzioni. Conte : "Apriamo un cantiere Taranto" : cantiere Taranto. Con queste due parole il premier Giuseppe Conte ammette che il governo non ha nessuna soluzione in tasca per la risoluzione della bomba industriale ed economico-sociale ex Ilva, dopo che ArcelorMittal ha fatto marcia indietro sul contratto finalizzato all’acquisizione della più grossa acciaieria d’Europa che dà lavoro a qualcosa come 15mila persone, tra dipendenti diretti e indotto. ...

Ilva - il premier Conte in cerca di idee per il futuro di Taranto : Giuseppe Conte venerdì 8 novembre all’ex Ilva (Foto: Filippo Attili/Palazzo Chigi/LaPresse) Giuseppe Conte vuole aprire il “cantiere Taranto”. Una lettera rivolta a tutti i ministri, in vista del prossimo vertice del governo di giovedì prossimo, dimostra la sconvolgente assenza di strategie e di soluzioni per la più grave crisi industriale della storia recente che poi tanto crisi non è, visto che gran parte delle problematiche era ...

Giuseppe Conte sull'Ilva si prepara al peggio. Ora è pessimista - il retroscena : trema il governo : Giuseppe Conte stavolta è molto pessimista sulla vicenda dell'Ilva. A spaventarlo più di tutto è il silenzio di ArcelorMittal, come se tutte le mosse studiate dal presidente del Consiglio siano inutili davanti ad una multinazionale che non si intimorisce nemmeno di fronte alla minaccia di una causa

Ilva - Federica Zanella "smonta" il piano di Conte ad Agorà : "Nazionalizzarla? Dove troviamo i 4/5 miliardi?" : Il Conte bis si sta sempre più avvicinando all'ipotesi di nazionalizzare l'ex Ilva. La soluzione eviterebbe la chiusura del sito di Taranto, nonché il licenziamento di 10mila dipendenti, ma creerebbe altrettanti problemi. A esporre tutti i rischi è Federica Zanella, deputata di Forza Italia: "Dove l