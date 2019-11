Elisabetta Canalis e il marito beccati a letto dalla figlia

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Ci voleva Brian Perri per mettere in pace il cuore di. Dopo una lunga lista di ex fidanzati, tutti belli e fascinosi – tra cui Bobo Vieri, il suo primo grande amore, e George Clooney, il divo di Hollywood più desiderato dalle donne di tutto il mondo – l’ex velina è oggi pienamente soddisfatta insieme al suo chirurgo. Nato a Los Angeles nel 1976, occhi azzurri e sguardo ammaliante, Brian ha studiato all’Allegheny College in Pennsylvania dove giocava anche nella squadra di calcio dell’università. Poi si è specializzato in ortopedia al Lake Erie College e ha conseguito un master in neurologia all’Università di Hartford. Solo lui, bello e intelligente al tempo stesso, è riuscito a regalarle una famiglia tutta sua, segno che l’uomo le ha saputo dare la tranquillità e la solidità che da tanto cercava in una relazione. Insieme adhanno messo al mondo la piccola ...

