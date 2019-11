Carcere e riforme | non dimentichiamo il mandato costituzionale

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 13 novembre 2019) In questi giorni il Parlamento sta esaminando senza troppo clamore un testo legislativo che merita una certa attenzione, mentre molti occhi sono puntati sulla riforma della giustizia del ministro Bonafede. Si tratta dello schema di Decreto Legislativo correttivo del Riordino delle carriere delle Forze di Polizia, approvato dal Consiglio dei ministri e in queste settimane all’esame delle Commissioni parlamentari.In particolare si sta esaminando anche un riordino dei ruoli della Polizia Penitenziaria che, se approvato, rischierebbe di cambiare l’organizzazione che ha tenuto in equilibrio per trent’anni la gestione degli istituti penitenziari e dell’esecuzione della pena in Italia.Il punto è che, per valorizzare il ruolo della Polizia penitenziaria all’interno del, la norma propone di modificare l’attuale sistema gerarchico su cui si basa ...

