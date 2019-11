Pensioni | verso aumento a 67 | 3 nel 2023 2024 | ritarderebbero uscita i nati nel 1956 e 1957

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 12 novembre 2019) Nell'incertezza delle uscite per leanticipate a quota 100 dei prossimi anni arriva una buona notizia riguardante ledi vecchiaia: secondo gli ultimi riscontri dell'Istat sull'aspettativa di vita, infatti, l'età didel pensionamento dovrebbe rimanere ferma a 67 anni per altri tre anni, fino a tutto il 2022. E' necessario ricordare che l'dell'età diper ledi vecchiaia (e parallelamente anche per leanticipate dei soli contributi o per le uscite anticipate a 64 anni per i lavoratori del sistema contributivo) viene determinato dall'aspettativa di vita che, nel biennio 2017-2018, si presenta quasi stabile, con una variazione inferiore ad un mese. Ragione per la quale anche nel biennio successivo a quello in corso (il 2021/2022) l'età dirimarrà bloccata a 67 anni. Ma a partire dal 2022 l'età dellepotrebbe tornare a ...

