Padre Alex Zanotelli | Non parliamo di martiri per le vittime di Nassiriya | eravamo

(Di martedì 12 novembre 2019) Polemiche sulle parole di, missionario e pacifista, rilasciate all’agenzia di stampa Adnkronos.“I militaridell’attentato anon andrebbero definiti ‘’ -afferma il religioso -, in quanto noilì per difendere con le armi il nostro petrolio: guardiamoci in faccia e diciamoci queste cose, anche se purtroppo in Italia sembra impossibile dirlo e costa una valanga di insulti... ma è questa la cruda verità. Cosa ci stanno a fare, ancora oggi, i soldati italiani in Iraq, come del resto anche in Afghanistan? Noi occidentali li aiutiamo a fare la guerra all’Isis? Ma se in Siria abbiamo abbandonato i curdi, che hanno davvero lottato contro l’Isis...”.continua: “L’Iraq è davvero una grande patata bollente... Restare in una situazione del genere ...

