Mario Balotelli nei guai Scatta il divieto | cosa ha combinato il calciatore

(Di martedì 12 novembre 2019)è stato vittima di ululati razzisti durante la partita di campionato a Verona, tanto da fermare il pallone con le mani e scaraventarlo in curva con un calcio. Tutto sotto gli occhi della sua bambina, Pia, che a fine partita ha inviato un messaggio per consolarlo. “Papà non ascoltarli, sono stupidi”. Nel secondo tempo di Hellas Verona-Brescia, una delle partita di Serie A giocate domenica scorsa, l’arbitro ha interrotto l’incontro per alcuni minuti dopo cheaveva calciato il pallone verso la curva dell’Hellas Verona in risposta ai cori razzisti ricevuti.è stato calmato sia dai compagni di squadra che da alcuni giocatori dell’Hellas e la partita è ripresa dopo l’annuncio dello speaker del Bentegodi previsto dal regolamento in caso di cori razzisti e discriminatori da parte del pubblico.Un bruttissimo episodio, che in questi giorni ha fatto ...

OfficialASRoma : L’#ASRoma si schiera al fianco di Mario Balotelli per gli insulti razzisti di domenica Che siano 20 o 2000 persone… - TeresaBellanova : Mario #Balotelli è nato e cresciuto in Italia. Non è certo il colore della sua pelle a determinarne l'identità e il… - HuffPostItalia : Mario Balotelli: 'Io non del tutto italiano? Vergognatevi, siete la rovina' -