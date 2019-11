L’ex fidanzata di Gaetano Arena | “Mi ha tradito con Ambra Lombardo” | lei nega | “Farsa

Chiara Ferragni - Fedez con L’ex fidanzata per un nuovo progetto : Fedez torna su Instagram e annuncia un nuovo progetto con l’ex fidanzata Silvia. Il marito di Chiara Ferragni è stato assente da Instagram per partecipare a Celebrity Hunted insieme a tanti altri vip, ma ora che è tornato è pronto a realizzare tantissime novità. L’ultima riguarda la sua grande passione per i tatuaggi. Fedez infatti ha svelato di aver creato Hive Tattoo Art Gallery, uno spazio dedicato ai tattoo e all’arte, in ...

A Orta Nova è caccia al killer - centinaia di carabinieri braccano Cristoforo Aghilar - l’uomo che ammazzato brutalmente nel pomeriggio di oggi la madre delL’ex fidanzata : Una gigantesca caccia all’uomo in queste ore è in atto a Orta Nova. centinaia di carabinieri stanno braccando il 36enne pregiudicato Cristoforo Aghilar sospettato di aver brutalmente ucciso nel pomeriggio di oggi, Filomena Bruno, la madre della sua ex. l’uomo è evaso dai domiciliari da qualche settimana e nel primo pomeriggio di oggi ha assassinato la madre dell’ex fidanzata, una donna di 53 anni che aveva l’unica colpa di non aver ...

L’ex fidanzata di Francesco - suicida a Cosenza dopo il corso-truffa : “Così siamo stati ingannati” : Parla la fidanzata di Francesco Tripaldi, il 47enne di Trebisacce, in provincia di Cosenza, che si è suicidato dopo aver scoperto di essersi iscritto ad un corso truffa per trovare lavoro, al quale aveva lasciato tutti i suoi risparmi: "Volevamo una famiglia. dopo la denuncia sono stata isolata, insultata, ostracizzata. Ma doveva avere giustizia".Continua a leggere

Inviaci foto e video hot! Ricattano L’ex fidanzata minorenne del figlio : Un uomo e una donna, marito e moglie, sono finiti agli arresti con l'accusa di aver ricattato l'ex fidanzatina del figlio dopo essere entrati in possesso di foto e video hot inviati tramite smartphone dalla ragazzina. I fatti a Villagrazia di Carini è una frazione di Carini, nella città metropolitana di Palermo. I carabinieri locali hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, firmata dal gip Annalisa Tesoriere, che ha portato in carcere ...