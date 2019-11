Lega | Gruppo Zaia | basta con le minacce social al nostro governatore

Pesaro - Pd-M5s collaborano in Comune : il sindaco Ricci dà la de Lega all’Università alla capogruppo pentastellata. Primo caso in Italia : Matteo Ricci siede sulla poltrona di sindaco , Francesca Frenquellucci è la capogruppo M5s e si accomoda tra i banchi dell’opposizione. Eppure da oggi collaboreranno. Il Primo cittadino di Pesaro , eletto con il Pd ed ex responsabile Enti locali del partito, ha deciso di assegnare proprio a lei la delega a ‘Università e Pesaro Studi’. Un passo importante, non solo in chiave comunale. “Abbiamo avviato una collaborazione con ...

Senato - manca la maggioranza per due volte : salta la seduta in Commissione e Lega esulta. M5s assenti per assemblea su capogruppo : E’ mancata per due volte la maggioranza in Commissione Affari costituzionali in Senato e la seduta è stata rinviata a domani 25 settembre. L’organismo, chiamato a dare un parere su un atto del governo sulla giustizia contabile, non si è potuto esprimere per la mancanza del numero Legale necessario. Il presidente leghista Stefano Borghesi ha riaggiornato la seduta e il Senatore del Carroccio Roberto Calderoli ha diffuso una nota per ...