La sorella di Kim Rossi Stuart | Mio figlio bipolare ancora in carcere È malato

(Di martedì 12 novembre 2019) “Giacomo l’ho visto ieri, resiste ma non ce la fa più. Non possiamo più tollerare che sialì devono dialogare il Serd (Servizi per le Dipendenze patologiche), il Cim (Centro igiene mentale) e Rebibbia. Il magistrato che segue Giacomo è sensibile e pronto a trovare una soluzione mala risposta non sta arrivando, io l’aspetto”. Sono le parole di Lorettadell’attore Kim.Il discorso, riportato dall’Adnkronos, è stato pronunciato al termine del convegno ‘Io combatto’ sulla sua battaglia per ilGiacomo Seydou Sy, ragazzo affetto da disturbocostretto inper mancanza di posti nelle Rems (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza). Giacomo ha 25 anni, ama il pugilato e il rap. Si trova inper un furto da 60 euro ...

