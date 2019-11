In Bolivia c’è stato un colpo di stato?

Fonte : wired

(Di martedì 12 novembre 2019) Il presidente dellaEvo Morales (foto: DIANA SANCHEZ/AFP via Getty Images) Dopo tre settimane caratterizzate da violente proteste di piazza, Evo Morales non è più presidente della. La decisione è stata comunicata ufficialmente nel pomeriggio di domenica e rappresenta la presa d’atto formale del mutato atteggiamento dell’esercito, nelle ultime ore descritto come intenzionato a deporre l’uomo da quasi 14 anni alla guida della repubblica latinoamericana. Insieme a Morales, si sono dimessi il suo vice Álvaro García Linera e i presidenti dei due rami del parlamentono, circostanza che lascia l’amministrazione temporanea del paese nelle mani di Jeanine Anez Chavez, vice-presidente del Senato e tra le principali esponenti dell’opposizione. Non è ben chiaro quale sarà il destino del presidente uscente, ma in un tweet (poi smentito dalla ...

Agenzia_Ansa : #Bolivia, Camacho: c'è un ordine di cattura per #Morales - MediasetTgcom24 : Bolivia, polizia: 'Non c'è alcun ordine di arresto per Morales' #Bolivia - italia_org_br : RT @italia_org_br: 'Non c'è colpo di stato in Bolivia' afferma il ministro degli esteri brasiliano Ernesto Araújo -