Il primo Natale di Ficarra e Picone dal 12 dicembre al cinema

Catania - Meloni sale sul palco accolta dal remix del suo discorso : “Pronto il mio primo disco per Natale” : A Catania per la convention di Muovitalia, Giorgia Meloni è stata accolta dal remix del suo disco rso a piazza San Giovanni. Dopo aver accennato un balletto, ha scherzato: “Per Natale ho pronto il mio primo disco ”. L'articolo Catania , Meloni sale sul palco accolta dal remix del suo disco rso : “Pronto il mio primo disco per Natale” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ecco il nuovo film di Ficarra e Picone - “Il primo Natale” è un’esplosione di risate (VIDEO) : E’ pronto il settimo film di Ficarra e Picone . Si preannuncia già come il campione d’incassi del periodo natalizio il nuovo film di Ficarra e Picone . E il titolo la dice già lunga: “Il primo Natale” . Quando esce il nuovo film di Ficarra e Picone ? L’ultima “fatica” del duo comico siciliano, tra i più popolari in Italia, arriverà in sala dal 12 dicembre. La pellicola è prodotta daAttilio De Razza, la storia è stata ideata e scritta dagli ...

Gli “artigiani della qualità” sono già pronti : in tv il primo spot sul Natale arriva a settembre : Le feste arrivano in anticipo di tre mesi in tv. Non abbiamo fatto in tempo a salutare l’estate, che ecco le prime pubblicità sul Natale. Sì, avete capito bene: ieri, 24 settembre, Canale 5 ha trasmesso la prima pubblicità a tema natalizio, con l’abete addobbato a festa e le lucette scintillati a fare da contorno e la musichetta di Santa Claus in sottofondo. No, non è stato un errore: il messaggio pubblicitario di una nota marca di ...