Il grido d' aiuto di una mamma | Non vedo mia figlia da un anno | deve sapere che le

Il grido d’aiuto di Milly D’Abbraccio : Sono morta dentro - non voglio più fare la pornostar” : “Vittorio Sgarbi ha detto di me che Sono un’intellettuale travestita da pornostar” così Milly D’Abbraccio comincia a parlare della sua decisione che ormai da tempo è diventata un tormento per lei:“Quella professione non era nei miei piani, è accaduto tutto per caso, la mia indole è stata sempre quella di essere timida e riservata. Diventare Pornostar è stato un compromesso con me stessa solo per raggiungere la notorietà". "Il personaggio ...