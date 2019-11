Formula 1 | la Toro Rosso nel segno della continuità | confermati Gasly e Kvyat per la

Formula 1 - Red Bull e Toro Rosso confermano i piloti per il 2020 : Altri due tasselli del mercato piloti vanno al loro posto per comporre la griglia di partenza del Mondiale di Formula 1 2020. La Red Bull Racing e la Scuderia Toro Rosso hanno confermato le rispettive formazioni di piloti per il prossimo anno: tutto resterà invariato rispetto a ora, con Max Verstappen che continuerà ad avere al suo fianco Alex Albon, mentre in Toro Rosso continueranno a correre Daniil Kvyat e Pierre Gasly.Posizioni congelate. ...

Formula 1 - arrivato anche l’ultimo via libera : la Toro Rosso diventerà Alpha Tauri nel 2020 : Il team con sede a Faenza cambierà denominazione a partire dalla prossima stagione, diventando Alpha Tauri La Scuderia Toro Rosso cambierà denominazione dopo 14 anni, diventando Alpha Tauri a partire dal 2020. Dopo il via libera arrivato dalla F1, dopo il Gran Premio di Russia è arrivato anche quello della F1 Commission, che ha approvato all’unanimità la richiesta della scuderia diretta da Franz Tost. Nella prossima stagione dunque, ...

Formula 1 - che sorpresa in casa Toro Rosso : nelle FP1 di Suzuka debutta il 31enne Yamamoto : Il pilota giapponese prenderà parte alla prima sessione di prove libere del Gp del Giappone, prendendo il posto di Pierre Gasly Novità in casa Toro Rosso per quanto riguarda la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, è previsto infatti a Suzuka il debutto di Naoki Yamamoto, pilota 31enne campione in carica sia della SuperFormula che del Super-GT. Photo4/LaPresse Grazie a questi risultati si è meritato la superlicenza ...

Formula 1 - la Toro Rosso vuole cambiare denominazione nel 2020 : servono però due approvazioni : La Scuderia Toro Rosso ha presentato la richiesta di cambio denominazione in AlphaTauri, ma serve l’ok di Liberty Media e della F1 Commission Sembra arrivata ad un’altra svolta epocale la Toro Rosso che, per il 2020, ha presentato richiesta di cambio denominazione. Il team di Faenza, di proprietà di Dietrich Mateschitz, potrebbe dunque modificare il proprio nome in AlphaTauri, marchio di moda della Red Bull lanciato due anni ...