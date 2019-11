Fermo | i genitori sono in difficoltà economiche | tutto il paese “adotta” la neonata

Fonte : fanpage

(Di martedì 12 novembre 2019) Gara di solidarietà a Casette d'Ete, frazione del comune di Sant'Elpidio a Mare in provincia diper idi unain graveeconomica. I concittadini hanno organizzato un punto di raccolta di tutti i beni di prima necessità, dalla culla ai pannolini, per non farle mancare nulla.

