Enrico Piaggio un sogno italiano stasera su Rai 1 la trama | il film tv con Alessio Boni

Ascolti tv - dati Auditel martedì 12 novembre - Enrico Piaggio vola a 5.6 milioni : Con 5.690.000 telespettatori e uno share del 23,87% il film tv ‘ Enrico Piaggio , un sogno italiano’ fa il pieno di Ascolti e consegna a Rai1 il prime time di martedì 12 novembre . Ascolti tv prime time Secondo gradino del podio per Rai2 con ‘Il Collegio‘ che è stato visto da 2.584.000 telespettatori (share dell’11,05%). Testa a testa poi tra Canale 5 e Italia1. La rete ammiraglia di Mediaset ha ottenuto con il film ...

Enrico Piaggio - Un sogno italiano - diretta : dopo la guerra : Torna il biopic su Raiuno, e questa volta si rende onore ad un imprenditore che, nell'immediato dopoguerra, ha l'idea che diventerà uno dei simboli dell'Italia nel mondo. Enrico Piaggio, in onda questa sera, 12 novembre 2019, alle 21:25, non a caso ha come sottotitolo "Un sogno italiano", un sogno che si chiama Vespa. Enrico Piaggio, la conferenza stampa La conferenza stampa di presentazione di ...