Carmen Di Pietro | fine di un incubo La showgirl racconta in televisione quel dramma

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 12 novembre 2019)Divittima di stalking. Una faccenda davvero spiacevole per lacalabrese che per la prima volta ha deciso parlarne a Storie Italiane. Lo ha fatto nella puntata in onda su Rai Uno martedì 12 novembre. A Eleonora Daniele, conduttrice del programma, hato come stanno andando le cose.Dihato che, da quando ha deciso di parlare della sua vicenda in, il suo stalker ha smesso di perseguitarla. Per questo la Disi è detta felice di aver scelto di affrontarel’argomento, anche se per lei non è stato facile. E ha aggiunto che è importante parlare apertamente di certe cose: in questo modo le vittime si sentono meno sole e, a volte, riescono persino a risolvere il problema.Diha però aggiunto di essersi rivolta anche alle forze dell’ordine: la situazione era diventata insostenibile e lei, in preda all’ansia ...

DivinaCommediaQ : RT @leo_Thewall: Pensate un po’ se Sadio Rerva invece di fare un video in cui dimostrava di non essere photoshoppata avesse dovuto farne un… - leo_Thewall : Pensate un po’ se Sadio Rerva invece di fare un video in cui dimostrava di non essere photoshoppata avesse dovuto f… - weeral_it : Wanda Fisher si scaglia duramente contro Carmen Di Pietro e replica ad Ivana Spagna: 'Sto male, sono allibita' -… -